Bricknauts Live: Episodio 103 del 22 settembre 2020 con Andrea Lattanzio Norton74

Pronta la replica di Bricknauts live. Tutte le novità sul mondo LEGO® e dei giocattoli in genere assieme a Roby e Simo, con ospite della trasmissione Andrea Lattanzio “Norton74”.

In questa puntata di Bricknauts Live vi parliamo di:

E dalla seconda ora, in collegamento remoto, avremo l’artista LEGO Andrea Lattanzio, in arte Norton74, che ci racconterà chi è e com’è nata la sua passione per le opere che crea fino ad arrivare ad esporre le proprie MOC all’interno della Masterpiece Gallery alla LEGO House.

Puntata precedente:

Installa la app di Twitch per smartphone per ricevere le notifiche delle nostre live e non perderti alcuna puntata.