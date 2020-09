LEGO Adidas: annunciate ufficialmente con prezzo e modalità di acquisto

Il sito Adidas ha svelato ufficialmente le sneakers ZX8000 nate dalla collaborazione con LEGO togliendo i veli finalmente al prezzo e d alle modalità di acquisto.

Dopo averle viste da ogni angolazione nelle scorse settimane finalmente il sito Adidas annuncia ufficialmente il design finale delle scarpe ed indica il prezzo, 129,95 Eur e la modalità di acquisto che tutti aspettavamo, ma che immaginiamo non vi farà sicuramente piacere.

Infatti le scarpe saranno immesse sul mercato ufficialmente il 25 settembre come detto più volte ma non le potrete acquistare “normalmente”.

Dovrete infatti scaricare la app per dispositivi mobili, obbligatoria (Google – Apple), ed aprire la sezione dedicata alle scarpe con cui iscrivervi alla lotteria che si chiudera il 25 settembre.

Per l’iscrizione dovrete indicare il numero di taglia (il colore è unico ed è quello delle foto) che vorrete comprare, l’indirizzo di spedizione ed il metodo di pagamento e confermando vi impegnate a pagare le scarpe nel caso in cui veniate estratti a sorte il 25.

In caso contrario non sarà possibile per voi acquistarle direttamente sul sito di Adidas o di LEGO ma, immaginiamo, a prezzo astronomici sul mercato secondario.

Qui le indicazioni del sito: