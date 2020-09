LEGO Adidas ZX8000: prime foto dettagliate delle scarpe [AGGIORNATO]

Approdano in rete su Instagram le prime foto in alta definizione delle scarpe Adidas ZX8000 nate dalla collaborazione con LEGO.

AGGIORNAMENTO: le foto condivise su Instagram sono state condivise dal sito SneakerBarDetroit che ne ha dato l’annuncio ufficiale, con inizio delle vendite il 25 settembre su adidas.com e su altri retailers selezionati (non è però menzionato il LEGO Shop) ad un prezzo di 130 dollari che con tutta probabilità diventerà 129,99 Eur in Italia.

Dopo il teaser e l’unbox delle scorse settimane arrivano ora su Instagram le foto dettagliate in alta risoluzione delle scarpe LEGO Adidas ZX8000 che, secondo le ipotesi e l’easter egg del teaser, dovrebbero essere messe in vendita (o per lo meno essere presentate ufficialmente) il 25 settembre prossimo.

E sempre secondo i rumors, avranno un costo di 129,99 Eur.

Resta ora solo da capire tramite quale canale saranno vendute queste scarpe, se saranno presenti solo sullo store di Adidas o anche su quello di LEGO.