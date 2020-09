LEGO X Adidas ZX8000: video unboxing delle sneakers

Il sito Highsnobiety ha ricevuto in anteprima le nuove scarpe nate dalla collaborazione con Adidas, LEGO X Adidas ZX8000 ed ha effettuato l’unboxing in cui ce le mostrano in dettaglio.

Dopo il teaser della scorsa settimana, vediamo oggi in dettaglio le nuove scarpe nate dalla collaborazione fra LEGO ed Adidas, le sneakers LEGO X Adidas ZX8000, grazie all’unboxing condiviso dal sito Highsnobiety che ha ricevuto la Special Edition in anteprima mondiale.

Adidas ZX Sneakers X LEGO primo unboxing Unboxing delle scarpe LEGO x Adidas ZX 8000 Special Edition di HIGHSNOBIETY Gepostet von Bricknauts am Mittwoch, 9. September 2020

Sempre il sito ci indica anche il prezzo finale che sarà di 129,99 Eur. Riguardo alla data di messa in vendita, come indicavamo nella news precedente, se l’easter egg fosse confermato, potrebbe essere il 25 settembre, mentre la presentazione ufficiale dovrebbe essere prevista per il 20 settembre.



Essendo quella del video una “special edition” per il sito, la confezione finale in vendita sarà ovviamente differente.