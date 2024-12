Fondata nel 2020 durante l’esplosione degli NFT e del metaverso, RTFKT si è rapidamente fatta un nome grazie a collaborazioni di alto profilo con designer come Jeff Staple e Takashi Murakami, oltre a lanciare “drop” in partnership con Nike. La pandemia ha giocato un ruolo cruciale nella crescita del progetto, offrendo agli utenti più tempo per esplorare esperienze digitali immersive. Tuttavia, l’interesse per il metaverso e gli NFT è calato negli anni successivi, contribuendo al declino di RTFKT.

RTFKT, che era stata acquisita da Nike nel 2021, ha annunciato la sua chiusura definitiva, prevista a gennaio del 2025. La decisione segna la fine di uno dei progetti NFT più discussi e pionieristici nel mondo del metaverso. Nonostante lo stop delle operazioni, i token basati su Ethereum rilasciati dalla startup continueranno ad essere accessibili.

Anche Nike vittima della bolla del metaverso

“Abbiamo deciso di chiudere le operazioni di RTFKT,” si legge nel comunicato pubblicato su X. “Per onorare il nostro percorso, lanceremo un sito aggiornato che mostrerà i lavori rivoluzionari che hanno definito la nostra storia.”

Nike, che aveva acquisito la startup per espandere la sua presenza nel metaverso, non ha commentato pubblicamente la chiusura. La decisione arriva in un contesto di domanda in calo per l’abbigliamento sportivo, con l’azienda che ha previsto un calo dei ricavi per il prossimo anno fiscale. Parallelamente, il mercato degli NFT è sostanzialmente morto: l’attenzione degli investitori crypto più spregiudicati si è ormai spostata verso il fenomeno delle cosiddette meme-coin, mentre volume e liquidità dei collezionabili digitali sono praticamente evaporati completamente.

Il canto del cigno di RTFKT: ultima collezione prima della chiusura

Al momento dell’acquisizione, RTFKT era valutata 33,3 milioni di dollari e aveva già raccolto 9,42 milioni di dollari da investitori come Andreessen Horowitz. Durante il suo periodo di attività, il progetto ha generato quasi 50 milioni di dollari di guadagni totali e oltre 1,5 miliardi di dollari in volume di scambi, principalmente grazie alla collezione di punta CloneX.

Nonostante il calo di interesse, RTFKT ha mantenuto un posto di rilievo tra i progetti NFT, posizionandosi al nono posto per guadagni complessivi secondo DeFiLlama. Le sue scarpe fisiche, prodotte da Nike, sono considerate da alcuni collezionisti oggetti da culto. L’azienda ha annunciato che, prima di chiudere definitivamente, presenterà un nuovo drop, descritto da RTFKT come “un testamento del nostro impegno nel superare i confini e unire mondi.