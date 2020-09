LEGO 1989 Batwing: il set ufficiale 76161 del velivolo di Batman

Annunciato ufficialmente durante il Batman Day il nuovo set LEGO dedicato al velivolo di Batman di Tim Burton, il 1989 Batwing codice 76161 che va ad affiancarsi alla Batmobile vista lo scorso anno.

Dopo i vari rumor e leak usciti nelle scorse settimana arriva, come pronosticato, l’annuncio ufficiale LEGO durante il Batman Day di oggi, che ci mostra il mezzo volante visto nel film di Tim Burton del 1989.

Il set, che fa parte della linea DC Super Heroes – 18+, è composto da 2363 pezzi e tre minifigure:

Batman

Joker (vestito da mimo)

Boombox goon

ed una volta completato misurerà 11 cm in altezza, 52 di lunghezza e ben 58 cm di apertura alare.

All’interno del veicolo, che si accoppierà perfettamente con la Batmobile dello scorso anno, sono presenti alcuni easter egg dedicati al film come uno schermo raffigurante i palloni pieni di gas di Joker ed un adesivo con su scritto “Bat Engine” applicato sul motore del Batwing.

Inoltre, prendendo in prestito quanto sviluppato per i mosaici della linea LEGO Art, sarà possibile appendere il Batwing al muro come un quadro.

Il set sarà disponibile in accesso anticipato per i VIP dal 21 ottobre e dal 1° novembre per tutti, ad un prezzo di 199,99 Eur.