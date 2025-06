Scoperta una nuova funzione antitumorale in un ingrediente da cucina

Una spezia molto utilizzata in cucina potrebbe essere un valido alleato contro diverse forme di cancro. Pare che questo ingrediente sia capace di fermare il cancro del colon-retto prima che possa addirittura manifestarsi.

La spezia in questione è la curcumina che pare vada ad attaccare selettivamente le cellule staminali che alimentano i tumori in fase iniziale. Lo studio è stato pubblicato sulla rivista Cancer Letters.

La curcumina contrasta il cancro del colon-retto: scoperta la sua potente funzione antitumorale

I ricercatori hanno indagato sulla curcumina sostenendo che può inibire l’insorgenza del tumore del colon-retto, inducendo così le cellule staminali cancerose negli adenomi e nei tumori in fase iniziale ad uscire dall’autorinnovamento e differenziarsi. I ricercatori in questione hanno raccolto campioni freschi di adenoma colorettale, carcinoma e tessuti normali di 66 pazienti consenzienti per la profilazione iniziale delle cellule staminali tumorali.

Successivamente, hanno dissociato i campioni in singole cellule, quantificato l’attività dell’aldeide deidrogenasi e l’espressione dell’antigene di superficie epiteliale attraverso la selezione cellulare attivata da fluorescenza. In questo modo hanno isolato le cellule staminali tumorali. Per 20 settimane i ricercatori hanno esaminato l’insorgenza, le dimensioni e la sopravvivenza del tumore. I risultati?

La curcumina ha soppresso il comportamento staminale in diversi modelli di laboratorio. Negli sferoidi umani, concentrazioni di curcumina di 0,1-5 μM hanno ridotto il numero di sfere fino al 95% nei pazienti responsivi e dimezzato la frazione ALDH-alta, con attività che abbraccia diversi sottotipi molecolari, inclusi mutazioni di KRAS o BRAF.

Da un punto di vista meccanico, la curcumina ha legato l’omeodominio e il C-terminale di NANOG, che è il regolatore principale delle cellule staminali del cancro del colon-retto, interrompendone l’interazione con il DNA. In conclusione, questo studio molto interessante ci dice che la curcumina va a riprogrammare le cellule staminali del cancro del colon-retto, evitando che queste possano auto-rinnovarsi e indirizzandole verso la differenziazione.