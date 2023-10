Diablo IV è giocabile gratuitamente fino al 30 ottobre

Appena in tempo per Halloween, tutti gli utenti Blizzard potranno fare il loro ingresso a Sanctuarium con una versione di prova di Diablo IV su Battle.net, fino a lunedì 30 ottobre: per questa versione di prova il limite per il personaggio è il livello 20, quindi si potrà giocare un bel po’ di ore, e oltretutto con la versione di prova si avranno accesso a tutti i contenuti di Diablo IV rilasciati finora. Nella versione di prova saranno disponibili inoltre anche il gioco di gruppo e il cross-play.

E una volta che i giocatori avranno sperimentato la vita a Sanctuarium, potranno acquistare Diablo IV con il 25% di sconto se vorranno, per celebrare la stagione dei terrori: sarà possibile recuperare i progressi dalla versione di prova dopo l’acquisto. Unitevi alla lotta contro il flagello vampiresco nella Stagione del Sangue: non è che l’inizio per Diablo IV, con nuovi eventi, storie, stagioni, ricompense e tanto altro in arrivo.

In questa nuova Stagione del Sangue sarà possibile fare squadra con la cacciatrice di vampiri Erys, doppiata in inglese dall’attrice e produttrice cinematografica Gemma Chan, per affrontare una nuova minaccia assetata di sangue a Sanctuarium. Nel corso del viaggio, si padroneggeranno Poteri Vampireschi che forniscono un’ampia gamma di abilità oscure e potenti affinché il personaggio combatta come un vampiro. Si otterranno questi poteri con una nuova risorsa chiamata Sangue Potente e la rispettiva Armatura del Patto necessaria. Tutti i nuovi mostri sono comparsi con l’arrivo del Signore dei Vampiri Zir. Sarà possibile affrontare nemici maligni noti come Cercatori di Sangue che sembrano e si comportano come personaggi giocanti, utilizzando abilità di classe corrotte.

L’evento stagionale Raccolto del Sangue prevede la più alta probabilità di ricevere Sangue Potente e Armature del Patto. In questi eventi si affronteranno orde di vampiri e Cercatori di Sangue in svariate regioni di Sanctuarium. Al termine della Stagione degli Abietti, tutti i personaggi stagionali saranno trasferiti al Regno Eterno e tutti gli oggetti nei forzieri della Stagione degli Abietti di quel personaggio andranno in una scheda Forziere solo per il ritiro nel Regno Eterno. Si potranno inoltre sfidare cinque boss di fine gioco: La Bestia nel Ghiaccio, il Signore Oscuro, Varshan, l’Eco di Duriel e Grigoire, il Santo Galvanico.

