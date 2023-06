Diablo IV è il lancio di maggior successo di Blizzard

Secondo quanto dichiarato dalla stessa Blizzard, Diablo IV è il loro gioco di maggior successo di tutti i tempi, sia su PC che su console. Per essere più specifici: è il gioco ad aver raggiunto più rapidamente alcuni traguardi di vendite. Una formula ambigua, che sostanzialmente significa che Diablo IV ha già venduto milioni di copie in tutto il mondo molto velocemente grazie ad una campagna di preordini estremamente efficace.

Il titolo di “Fastest-Selling Game” si basa sia sui preordini attraverso e-commerce e marketplace (come l’Xbox Store) di aziende terze, sia attraverso i dati raccolti da Blizzard stessa. Per dare un’idea della magnitudine del successo di Diablo IV, Blizzard ha raccontato che i giocatori che hanno acquistato l’edizione Ultimate o Deluxe, ottenendo in questo modo l’accesso anticipato, hanno già accumulato complessivamente oltre 93 milioni di ore di gioco. Sono 10mila anni ininterrotti di partite su Diablo IV. Decisamente… impressionante.