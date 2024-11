In una recente intervista con Joe Rogan, Elon Musk ha affermato di essere tra i migliori 20 giocatori al mondo di Diablo 4, un titolo che vanta una comunità di giocatori altamente competitiva. Questo risultato, secondo Musk, lo colloca in una posizione che solo due americani possono vantare. In molti si sono chiesti quanto ci fosse di vero dietro a queste affermazioni. Il webmagazine The Verge ha messo i puntini sulle i. Ma non vi rubiamo altro tempo: sì, effettivamente Elon Musk è nella top 20 di una classifica molto specifica del gioco, anche se è necessario fare alcune premesse.

Elon Musk e la Top 20 di Diablo IV: imbattibile nel dungeon The Pit

La prima premessa, il primato di Elon Musk non riguarda l’intero videogioco nel suo complesso. Al contrario, riguarda le sue performance in uno specifico dungeon di Diablo IV – uno molto difficile, a dire il vero. E la classifica in questione tiene conto del tempo che i giocatori impiegano per completarlo. La seconda premessa è che la classifica in questione non né interna al gioco, né ufficiale.

La sfida che Musk ha superato è legata a The Pit, un dungeon in cui i giocatori devono eliminare nemici e boss progressivamente sempre più difficili, con penalità in caso di morte. Concludere questo dungeon velocemente è, per molti, un indicatore di grande abilità. Attualmente, Musk è in 20ª posizione su una classifica pubblicata su helltides.com, un sito indipendente da Activision Blizzard, creatore di Diablo 4, che raccoglie registrazioni di giocatori che completano The Pit.

Questa classifica non ufficiale e, come molte altri siti che si occupano di speedrun, si basa infatti solo sui video delle prestazioni inviate dai giocatori stessi, e il numero di partecipanti è limitato a 881 persone – un campione esiguo, se paragonato agli oltre 11.000 giocatori che quotidianamente accedono a Diablo 4 su Steam.

Resta il fatto che lo stesso fondatore di Helltides, intervistato da The Verge, ha confermato che quello di Elon Musk è effettivamente, oltre che un traguardo verificato, un primato di cui poter andare fieri. Musk ha completato il dungeton in appena 2:45 minuti.