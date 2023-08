Diablo IV, svelato il trailer della nuova “Stagione del Sangue”: si va a caccia di vampiri

Blizzard Entertainment ha appena rilasciato il trailer per la seconda stagione di Diablo IV, annunciando che sarà disponibile dal 17 ottobre. Come riportato da IGN, Rod Fergusson, responsabile dello sviluppo del franchise, ha anticipato che i giocatori otterranno poteri da vampiro e si troveranno a fronteggiare un signore dei vampiri nella nuova questline, presentata in occasione della serata d’apertura della Gamescom 2023.

Nel cast vocale della “Stagione del Sangue”, troviamo la celebre Gemma Chan, attrice e produttrice conosciuta per i suoi ruoli in “Eternals” e “Crazy Rich Asians”, che presta la voce a Erys, la cacciatrice di vampiri che guida la lotta contro la nuova minaccia nell’universo del gioco. Ma le novità non finiscono qui: la nuova stagione vedrà l’introduzione di cinque boss, nuove ricompense e meccaniche di endgame, oltre alla capacità di immagazzinamento di gemme e oggetti e un atteso cambiamento che impedirà alle gemme di occupare spazio nell’inventario.

Ricordiamo che la trama principale di Diablo IV, uscita all’inizio dell’anno, si svolge decenni dopo la conclusione di Diablo III: Reaper of Souls. Il gioco immerge i giocatori nei panni di un viandante alla ricerca di Lilith, figlia di Mephisto, un nemico chiave già incontrato in Diablo II. Diablo IV ha conquistato le classifiche diventando il gioco più venduto nel mese di giugno, e come ha affermato Fergusson, con la prima stagione ancora in corso, il titolo vanta ben 12 milioni di giocatori. Di seguito il trailer della nuova stagione: