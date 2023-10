Diablo IV: la Stagione del Sangue inizia il 17 ottobre

Il 17 ottobre sarà un gran giorno per Diablo IV, che arriverà anche su Steam in concomitanza con l'inizio della Stagione del Sangue.

Il 17 ottobre, la prossima Stagione di Diablo IV, la Stagione del Sangue, inizierà con un’ampia gamma di contenuti. Saranno disponibili una nuova serie di missioni, Poteri Vampireschi, 5 boss di fine gioco aggiuntivi e altro ancora. Inoltre, l’imminente patch 1.2.0 porterà con sé un sacco di aggiornamenti generali, tra cui modifiche alle cavalcature, alla Fama e alle Spedizioni da Incubo, ottenimento accelerato di punti esperienza e tanto altro. Di seguito sono elencati maggiori dettagli ed è disponibile anche l’ultima diretta live con il direttore di gioco Joe Shely, il direttore di gioco associato Joseph Piepiora, il progettista di gioco associato Antonio Watson e il direttore associato della community Adam Fletcher.

Inoltre, con l’aggiornamento, Diablo IV sarà disponibile anche su Steam! Questa piattaforma si aggiunge a Battle.net, Xbox Series X|S, Xbox One, PlayStation 5 e PlayStation 4. Il cross-play e il cross-save sono inclusi su tutte le piattaforme, compreso Steam. I player che vorranno giocare su Steam dovranno prima acquistare il gioco per quella piattaforma e poi collegare Diablo IV a un account Battle.net. Giocando su Steam avranno accesso a varie funzionalità specifiche di Steam, come gli Achievement di Steam, la Lista amici di Steam e l’opzione per invitarli in gioco. È disponibile la pagina di Steam di Diablo IV per aggiungerlo alla tua Lista dei desideri.

In questa nuova Stagione del Sangue sarà possibile fare squadra con la cacciatrice di vampiri Erys, doppiata in inglese dall’attrice e produttrice cinematografica Gemma Chan, per affrontare una nuova minaccia assetata di sangue a Sanctuarium. Nel corso del viaggio, si padroneggeranno Poteri Vampireschi che forniscono un’ampia gamma di abilità oscure e potenti affinché il personaggio combatta come un vampiro. Si otterranno questi poteri con una nuova risorsa chiamata Sangue Potente e la rispettiva Armatura del Patto necessaria. Tutti i nuovi mostri sono comparsi con l’arrivo del Signore dei Vampiri Zir. Sarà possibile affrontare nemici maligni noti come Cercatori di Sangue che sembrano e si comportano come personaggi giocanti, utilizzando abilità di classe corrotte.

L’evento stagionale Raccolto del Sangue prevede la più alta probabilità di ricevere Sangue Potente e Armature del Patto. In questi eventi si affronteranno orde di vampiri e Cercatori di Sangue in svariate regioni di Sanctuarium. Al termine della Stagione degli Abietti, tutti i personaggi stagionali saranno trasferiti al Regno Eterno e tutti gli oggetti nei forzieri della Stagione degli Abietti di quel personaggio andranno in una scheda Forziere solo per il ritiro nel Regno Eterno. Si potranno inoltre sfidare cinque boss di fine gioco: La Bestia nel Ghiaccio, il Signore Oscuro, Varshan, l’Eco di Duriel e Grigoire, il Santo Galvanico.

CI sono alcuni aggiornamenti generali in arrivo:

I nuovi giocatori possono ora saltare la campagna e tuffarsi nei contenuti stagionali subito dopo aver terminato il Prologo, in modo da potersi unire ai loro amici con il lancio della stagione.

Le ricompense di Fama ottenute sia nel Regno Eterno che nel Regno Stagionale, come le cariche delle pozioni, i punti abilità aggiuntivi, i punti d’Eccellenza aggiuntivi e gli Oboli Mormoranti, ora vengono trasferiti di Stagione in Stagione. Le ricompense uniche ottenute dalla Fama ora persisteranno per i nuovi personaggi creati nella stessa modalità di gioco. Le ricompense di Fama dei personaggi Hardcore saranno vincolate agli altri personaggi Hardcore di uno stesso account, mentre i personaggi non Hardcore conserveranno le ricompense relativamente a quel tipo di personaggio.

Sarà possibile ottenere punti esperienza e raggiungere il livello 100 circa il 40% più velocemente rispetto alla Stagione degli Abietti.

I miglioramenti alle Spedizioni da Incubo includono il teletrasporto all’interno di esse, una maggiore densità di mostri, compagni PNG più resistenti e una minore necessità di tornare sui propri passi.

L’esperienza di fine gioco è stata notevolmente migliorata con l’introduzione della caccia ai boss, dato che si avrà la possibilità di combattere ripetutamente i 5 boss di fine gioco, nuovi o reintrodotti, per ricercare attivamente oggetti unici e ultra unici, ottenibili a un tasso di rinvenimento ben maggiore. Tra i vari miglioramenti al fine gioco, anche gli eventi legione e i boss mondiali compariranno più di frequente.

Molti miglioramenti alla gestione degli oggetti e dell’Inventario, come la categorizzazione delle gemme come materie prime, la riduzione del sovraccarico dell’Inventario e la necessità di compiere viaggi superflui in città, nonché la prevenzione della perdita dei progressi da parte dei personaggi Hardcore in caso di problemi di connessione grazie alle Pergamene della Fuga.

Ora le cavalcature si muovono più velocemente, sono più agili e hanno la capacità di andare alla carica contro le barricate.

E altro ancora, tra cui aggiornamenti ai borghi e alle città, miglioramenti agli eventi e alla densità dei mostri, modifiche alle resistenze elementali e agli effetti di stato, nonché funzionalità dell’interfaccia e dell’esperienza utente.

