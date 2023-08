Diablo 4: patch 1.1.3 annunciata con data d’uscita e dettagli

Blizzard ha annunciato la data d’uscita della patch 1.1.3 di Diablo 4, svelando tutti i dettagli del nuovo aggiornamento che apporta diverse correzioni e miglioramenti. La patch sarà disponibile su PC e console PlayStation e Xbox a partire dal 29 agosto 2023.

Con la nuova patch, il team ha apportato numerose modifiche alle abilità dei mostri e agli affissi dei mostri élite che infliggono effetti debilitanti. Questi cambi sono stati pensati per ridurre il tempo passato sotto effetti debilitanti e fornire più tempo di recupero dopo averli subiti, specialmente ai Livelli del Mondo più alti.

Un’altra modifica riguarda gli affissi sugli oggetti che ora saranno elencati consistentemente, con ulteriori modifiche previste con la Stagione del Sangue che avrà inizio ad ottobre 2023.

Sono stati poi risolti diversi che riguardano la Stagione degli Abietti. Ad esempio, è stato risolto un problema per il quale la missione Eco di Varshan non poteva essere completata dopo aver sconfitto Varshan se in precedenza il personaggio era morto a causa sua e anche quello per il quale l’Eco di Varshan non forniva un oggetto leggendario assicurato oltre il livello 35, oltre a tantissimi altri ancora.

Altre correzioni, invece, riguardano dinamiche di gioco. Ad esempio, è stato risolto un problema per il quale l’Inventario di un personaggio Druido poteva riempirsi di Offerte Spiritiche Druidiche, impedendo la progressione di altre missioni che prevedevano oggetti a esse associati. Per ulteriori dettagli sulla patch, vi rimandiamo alle note ufficiali in italiano.