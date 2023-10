Diablo 4: data e orario della diretta dedicata alla Stagione del Sangue

Blizzard è pronta a svelare ulteriori dettagli sull’ormai imminente Stagione del Sangue di Diablo 4 che prenderà il via a metà ottobre. L’evento andrà in onda mercoledì 4 ottobre 2023 alle 20:00 italiane. Potrete seguire la livestream su Twitch a questo indirizzo o sul canale YouTube ufficiale della serie Diablo.

Get the gory details on what's coming in the Season of Blood from the first of two Dev Update Livestreams.

💀 New Season Info

🩸 Vampiric Powers

⚔️ QoL Changes

📅 October 4

🕚 11AM PDThttps://t.co/dfh2qw6Kh2 pic.twitter.com/s51Xjkwr6p

— Diablo (@Diablo) September 27, 2023