Diablo IV: annunciata la data d’uscita su Steam

Diablo IV si appresta a sbarcare anche su Steam. L’ottimo e apprezzatissimo hack’n’slash demoniaco approderà sul negozio di Valve a partire dal 17 ottobre 2023, in contemporanea con l’inizio della Stagione del Sangue. Si tratta dunque del secondo gioco di Blizzard che oltrepassa i confini di Battle.net per approdare su Steam dopo Overwatch 2.

Prepare for the Season of Blood, coming to #DiabloIV October 17th.

Play on @battlenet, @Xbox and @PlayStation. Wishlist on @Steam now.

Learn more: https://t.co/5HPM6UhH3h

— Diablo (@Diablo) October 4, 2023