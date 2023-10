Amazon Prime Day: i giocattoli dei Pokémon in sconto

Ecco i set giocattolo dei Pokémon, che sono presenti in sconto per gli Amazon Prime Day.

Online, per questo Amazon Prime Day del 10 e 11 ottobre sono presenti degli sconti che riguardano anche dei giocattoli a tema Pokémon.

Ve li proponiamo qui di seguito.

Ravensburger – Pokemon Labyrinth

Percorri il labirinto alla ricerca dei Pokémon, ma attenzione: trovare la via d’uscita è tutt’altro che semplice.

Ad ogni turno i tuoi avversari sposteranno le tessere del labirinto, sconvolgendo tutto il percorso. La scatola contiene: 1 tabellone, 34 tessere-labirinto, 24 gettoni-Poké Ball, 4 pedine Pokémon, 4 piedistalli.

MEGA Pokémon – Charizard set da costruzione

Ecco un Charizard da costruire e mettere in posa, alto più di 10 cm ha ali snodabili e spara fuoco da bocca e coda. I 223 mattoncini e pezzi che lo compongono sono compatibili con tutti i set da costruzione Mega Construx e con altri marchi.

MEGA Pokémon – Pikachu Gigante da 30,5 cm

Si tratta di un pezzo che propone un Pikachu da 30,5 cm da costruire. Il giocattolo offre un Pikachu con gambe, braccia, coda e orecchie snodate per metterlo in posa. Si tratta di un pezzo abbinabile ad altri set di costruzioni Pokémon di Mega Construx.

Ravensburger – CreArt Serie E: Pokémon, Pikachu, Kit per Dipingere con i Numeri

Si tratta di un kit di CreArt, completo per dipingere dei piccoli lavori realizzati semplicemente con l’aiuto di numeri e bordi colorati. Questo pezzo è educativo per i piccoli artisti e rilassante per i più grandi. Con CreArt si può scegliere tra tantissimi soggetti e diversi livelli di difficoltà a seconda dei gusti e dell’età, a partire dai 7 anni.

I numeri guidano all’utilizzo dei colori da usare per dipingere ogni spazio.

MEGA Pokémon – Adventure Builder Picnic set di costruzioni

In questo set sono presenti i personaggi di Eevee e Lucario, oltre ad uno stand per il cibo collegabile da costruire. Il set si combina con altri set Adventure Builder in vendita separatamente, per creare un vero e proprio mondo Pokémon. Il set è composto da 193 mattoncini e pezzi combinabili con tutti i set di costruzioni MEGA Pokémon e altri marchi.

MEGA Pokémon – Set Evoluzione di Pikachu

Questo set include i Pokémon Pichu, Pikachu e Raichu snodati da costruire. Si tratta di 160 mattoncini e pezzi per costruire 3 personaggi di varie dimensioni, e un’ambientazione a tema. I pezzi sono combinabili con tutti i set da costruzione MEGA Pokémon e compatibili con altri marchi.

Trovate questi e tanti altri sconti per i Prime Day 2023 sul Canale Telegram dedicato alle Offerte di Multiplayer.it. Seguitelo per essere sempre aggiornati sulle ultime offerte!