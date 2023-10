Offerte Amazon Prime Day: i set LEGO in sconto tratti da Star Wars, Harry Potter e Marvel

Ecco vari set LEGO, appartenenti a franchise come Harry Potter, Star Wars e Marvel, in offerta per gli Amazon Prime Day.

Vi proponiamo per gli Amazon Prime Day i set LEGO in sconto presenti durante le giornate del 10 e 11 ottobre. Vi proponiamo vari franchise tra i pezzi proposti, tra cui Marvel, Harry Potter e Star Wars.

LEGO 75257 Star Wars Millennium Falcon

L’astronave Millennium Falcon LEGO Star Wars include una torretta superiore e una inferiore girevoli, e 2 shooter a molla.

Questo set è inoltre completo di una rampa che si può abbassare e di una cabina di pilotaggio apribile con spazio per 2 minifigure LEGO al suo interno. Sono compresi personaggi di Star Wars, come: Finn, Chewbacca, Lando Calrissian, Boolio, C-3PO, R2-D2 e D-O.

LEGO 76415 Harry Potter La battaglia di Hogwarts

Questo set di Harry Potter include una sezione dettagliata del castello di Hogwarts in mattoncini LEGO, che può essere smontata. I moduli del castello giocattolo possono ricreare il ponte di un’altra location. Il set LEGO modular building si collega ad altri, per creare un intero castello di Hogwarts.

Include 6 minifigure LEGO, tra cui Harry Potter e Voldemort, Nagini, Neville Paciock con la Spada di Grifondoro, Scabior, Molly Weasley e Bellatrix Lestrange.

LEGO 75318 Star Wars Grogu

Questa costruzione include una manopola del cambio dell’astronave Razor Crest, il giocattolo preferito di Grogu, che può essere piazzato nella sua mano. Il set include anche una targhetta con informazioni e curiosità, e una minifigure LEGO di Grogu.

LEGO 75364 Star Wars E-Wing della Nuova Repubblica vs. Starfighter di Shin Hati

Con questo set LEGO Star Wars, i fan di Star Wars: Ahsoka possono ricreare la resa dei conti tra lo Starfighter di Shin Hati e l’E-Wing della Nuova Repubblica del Capitano Porter.

L’astronave giocattolo E-Wing della Nuova Repubblica è dotata di 2 shooter, cabina di pilotaggio per minifigure, spazio per le armi, spazio per una figura droide, e carrello di atterraggio retrattile.

Lo Starfighter di Shin Hati dispone di una cabina di pilotaggio apribile per le minifigure, 2 shooter, spazio per le spade laser di Shin Hati e Baylan Skoll, e anche per una pistola blaster.

LEGO 75347, Star Wars TIE Bomber Model Building Kit

Il set TIE Bomber ha una cabina di pilotaggio apribile e spazio per una minifigure, vano testata con funzione di lancio, spazio per 4 bombe (6 bombe sono incluse) e 2 shooter.

Le minifigure LEGO Star Wars incluse sono: Darth Vader con spada laser, il Vice Ammiraglio Sloane, un pilota TIE Bomber, ognuno disposto di pistola giocattolo blaster, e una figura del Droide Gonk.

LEGO Marvel 76216 Armeria Di Iron Man

Il set include 5 minifigure LEGO dei personaggi Marvel Avengers, che sono: Tony Stark, Pepper Potts, Nick Fury, War Machine e Whiplash. Inoltre, gli appassionati avranno a disposizione 3 tute di Iron Man da battaglia: MK3, MK25 e MK85.

Il set comprende anche una macchina giocattolo sportiva, il modellino dello Stark Expo, un braccio robot, un’area di lavoro con attrezzi, tre display olografici e una piattaforma per il cambio armatura.

