Ahsoka: ci sarà una seconda stagione? Le parole di Rosario Dawson

L'attrice Rosario Dawson ha detto la sua sull'idea di portare avanti Ahsoka per una seconda stagione.

Ora che si è conclusa Ahsoka, gli appassionati di Star Wars si chiedono se ci sarà o meno una seconda stagione della serie TV Disney+. Rosario Dawson sembra essere già pronta.

Ecco le sue parole:

Vorrei assolutamente portare avanti questa cosa. Ci stiamo scherzando sopra, ma sento di aver aiutato [il creatore di Ahsoka e produttore esecutivo della serie] Dave [Filoni] a tirare fuori questo personaggio. Quindi sono pronta. Sono emozionata. Sono disposta a farlo. Ho preparato gli impacchi di ghiaccio per la seconda stagione, e anche oltre!

Un altro interprete che sarebbe disposto a tornare per una seconda stagione sarebbe Hayden Chrystensen, considerando che il regista Peter Ramsey ha espresso l’importanza del ritorno come Anakin per l’interprete.

Ecco le sue parole:

Hayden è una persona adorabile, ed era veramente contento di poter vestire ancora i panni del personaggio. Per lui ha significato tanto.

E poi ha aggiunto: