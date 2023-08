Lego: il set sulla Morte Nera è in sconto su Amazon

Tutti i dettagli sul set della Morte Nera, che è attualmente venduto in sconto su Amazon.

Su Amazon è stato messo in sconto del 13% il set di Star Wars sulla Morte Nera. Si tratta di un prezzo che permette di poter acquistare il pezzo non più a 1.150 euro, bensì a 999,90 euro.

Il pezzo, essendo esaurito, è in secondary market, e quindi non è più disponibile al prezzo originale, perciò questa è un’offerta relativa ai valori economici attuali di vendita. Qui sotto trovate alcune immagini del set Lego sulla Morte Nera.

Il set dispone di oltre 4.000 pezzi, ed è dotato di ambienti come la sala di controllo del superlaser, la camera delle conferenze imperiale, hangar con binario di lancio mobile e il TIE Avanced di Lord Vader con spazio per Vader al suo interno, la sala del trono dell’Imperatore Palpatine, officina di riparazione dei droidi, blocco di detenzione, tritarifiuti, raggio trattore, il vano di carico, laser turbo con shooter a molla e sedili per i 2 gunner della Morte Nera, ed anche due torri laser turbo mobili.

Il set della Morte Nera comprende anche 23 minifigure e 2 droidi per permettere di trascorrere del tempo a immergersi in pieno all’interno della parte più classica dell’universo di Star Wars.

