LEGO gennaio 2024: i migliori set da non perdere quest’anno

Ecco i set LEGO consigliati per gennaio 2024. Si tratta dei primi pezzi lanciati per questo nuovo anno.

Anno nuovo LEGO nuovi. Il 2024 si caratterizza anche per la distribuzione di nuovi set LEGO, e vogliamo condividere alcuni dei pezzi più interessanti che la casa di produzione offrirà ai fan.

Ecco i set LEGO del 2024 più interessanti, almeno tra quelli già lanciati a gennaio.

Jurassic World Fossili di Dinosauro

Il set include un teschio di T. Rex giocattolo con ossa di dinosauro, è presente anche un supporto con targa, un’impronta fossilizzata, e un pezzo di ambra nascosto. Il teschio del T. Rex ha una mascella apribile, e può essere piazzato in diversi modi sul supporto.

Super Mario Pack di Espansione Il Bolide di Bowser

Questo piccolo set LEGO comprende Bowser LEGO Super Mario, dotato di Action Tag per il gioco interattivo. La macchina giocattolo ha una leva gialla, che può eseguire vari trucchi. Usando LEGO Mario, LEGO Luigi o LEGO Peach si possono ottenere gli effetti sonori dell’auto da corsa, guadagnando monete digitali.

Marvel X-Jet degli X-Men

Un set che arriva direttamente dalla serie TV X-Men ’97 di Marvel Studios, con l’X-Jet e 4 minifigure dei supereroi Marvel. Il modellino d’aereo giocattolo costruibile ha spazio per Wolverine, Ciclope, Rogue e Magneto. Sono presenti 2 shooter su entrambi i lati.

Star Wars Battle Pack Clone Trooper e Battle Droid

Questo set è dotato di 4 minifigure LEGO Star Wars e 5 personaggi. Si tratta delle action figure di un Clone Shock Trooper, 3 Clone Trooper, 3 Super Battle Droid e 2 Battle Droid con diversi accessori. Presente anche uno Speeder bike LEGO Star Wars costruibile.

Minecraft Beach House della Tartaruga

Il kit include una casa, 3 personaggi LEGO Minecraft (un guerriero tartaruga, una tartaruga e un annegato). Il set Beach House della Tartaruga si integra con altri set di giochi LEGO Minecraft.

LEGO City Base Spaziale e Piattaforma di Lancio

Si tratta di una base spaziale con gru LEGO girevole, un’astronave giocattolo, una piattaforma di lancio, e comprende anche un veicolo rover, 6 minifigure di astronauti LEGO, un robot e 2 alieni.

Disney Princess l’Avventura al Mercato

Include una piccola città con 4 edifici, un’ area con vaso di fiori, panchina e fontana, e le mini bamboline delle principesse Ariel, Aurora, Cenerentola e Tiana LEGO. Il ristorante di Tiana possiede uno spazio per riporre gli anelli e le decorazioni collezionabili, mentre il negozio dei tesori custodisce lo scrigno del tesoro di Ariel costruibile.

LEGO Ideas Fotocamera Polaroid OneStep SX-70

Con questo set è possibile creare la replica in mattoncini dell’iconica fotocamera. Sono inclusi il mirino, lo spettro dei colori, la manopola della sensibilità alla luce, un adesivo “Polaroid Land Camera” e adesivi “OneStep” o “1000”. La confezione della fotocamera LEGO contiene 3 foto illustrate: l’inventore della Polaroid Edwin H. Land, la LEGO House, e la sorella del fan designer che ha portato all’ispirazione per questa creazione. Funziona come un vero modello di fotocamera vintage Polaroid.

LEGO Technic John Deere 9700

Trattore giocattolo John Deere, dotato di ruote posteriori sterzanti, offre la possibilità di abbassare e girare la testata, come in una vera macchina per la raccolta del grano.

LEGO NINJAGO Egalt il Drago Maestro

L’action figure è dotata di testa, coda, gambe, braccia e ali snodabili, ed anche di una spada e di un supporto per la katana sul dorso. Il set comprende le minifigure di Lloyd, Sora, Nya, Lord Ras e di Cinder. Presente anche un albero da costruire in mattoncini, con il martello e il gong della distruzione.

