LEGO settembre 2023: ecco i set da non perdere

Vi proponiamo in questo articolo quali sono i set LEGO da non perdere a settembre 2023. Ci sono tra i pezzi presenti dei set di franchise importanti come Harry Potter e Star Wars.

Shuttle Jedi T-6 di Ahsoka Tano – 75362

Si tratta di un set dotato di uno shuttle di 27 centimetri, con cabina apribile, carrello di atterraggio, con due stive e due shooter, e quattro minifigure (Ahsoka Tano, Sabine Wren, il Professore Huyang e Marrok).

Star Wars Chewbacca – 75371

Questo pezzo da collezione propone lo Wookiee Chewbeca con Balestra, minifigure e targa informativa, per un set che viene dal 40esimo anniversario de Il Ritorno dello Jedi. Le dimensioni del pezzo sono 58,2 x 37,8 x 8,7 cm.

Marvel Calendario dell’Avvento degli Avengers – 76267

Il set è in vendita a 37,99 euro, ed è formato da 243 pezzi. Nel set vediamo in versione natalizia ed invernali character Marvel degli Avengers come Spider-Man, il Captain America di Chris Evans, e Iron Man.

Calendario dell’Avvento 2023 Harry Potter – 76418

Anche in questo caso si tratta di un set in vendita a 37,99 euro. Il set è composto da 227 pezzi, tra cui sono inclusi le minifigure di Harry Potter, Hermione, Ron e Silente.

Calendario dell’Avvento 2023 Star Wars – 75366

Il pezzo è venduto a 37,99 euro, e include minifigure di Palpatine, Leia e Luke in versione natalizia. Il set è composto complessivamente da 320 pezzi.

Disney Cinepresa Omaggio a Walt Disney – 43230

Si tratta di un set in omaggio per i 100 anni dei Walt Disney Studios. Nel set sono presenti le minifigure di Topolino e Minnie, più altre figure di Bambi e Dumbo, ed in più è presente anche il mitico Walt Disney, rappresentato accanto ai personaggi creati dalla sua casa di produzione.

Harry Potter Castello e Parco di Hogwarts – 76419

Questo set che propone un luogo mitico della saga di Harry Potter, viene riproposto con dei dettagli e degli elementi caratterizzanti. Tra questi possiamo notare la Torre dell’Astronomia, la Sala Grande, e la Camera dei Segreti. A comporre il set sono 2667 pezzi.

Icons Concorde – 10318

Per quanto riguarda i set Icons proponiamo il pezzo legato al Concorde. A comporlo sono 2083 pezzi. Le dimensioni di questo set corrispondono a 15 cm di altezza, una larghezza pari a 43 cm, più una profondità di 105 cm.

