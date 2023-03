Offerte Amazon: ecco set LEGO da non perdere in sconto

Ecco alcuni set LEGO presenti su Amazon in forte sconto. Tra questi spiccano la Statua della Libertà e lo skyline di Londra.

Su Amazon sono stati proposti diversi set LEGO in forte sconto, e tra questi alcuni sono legati a franchise come Star Wars e Marvel. Ma vediamo anche altri pezzi slegati da questi titoli, interessanti per tutti gli appassionati dei popolari mattoncini.

LEGO 21042 Architecture Statua della Libertà

Questo set LEGO per adulti riproduce il modellino della Statua della Libertà in tutti i suoi dettagli. Il modellino presenta l’iconica toga fluente, le catene spezzate, il libro in una mano, la corona a 7 punte e un braccio alzato con la fiaccola dorata. Con la targhetta decorativa e l’autentica livrea verde sabbia e beige. Il pezzo è offerto a 71,09€ anziché a 99,99€.

LEGO 42141 Technic Monoposto McLaren Formula 1

Questo set per adulti LEGO Technic offre una replica dettagliata dell’auto di F1 della McLaren del 2022. Gli ideatori LEGO l’hanno realizzata collaborando con il team della McLaren Racing mentre sviluppavano la versione originale dell’auto per la stagione di gare del 2022. La replica F1 ha il motore V6 con pistoni mobili, sterzo, sospensioni e differenziale. Il pezzo è offerto su Amazon a 157,99€ anziché a 199,99€.

LEGO 21034 Architecture Londra

Questo modello LEGO Architecture riproduce lo skyline di London, che include tutte le più famose attrazioni della città. Si tratta di un set per adulti e bambini da 12 anni in con inclusi la Galleria Nazionale, Colonna di Nelson, London Eye, Big Ben e Tower Bridge. Il Tamigi è rappresentato attraverso dei mattoncini da costruzione trasparenti. Il pezzo costa su Amazon 31,59€ invece che 39,99€.

LEGO 75579 Avatar Tulkun Payakan e Crabsuit

Proponiamo anche un set proveniente da un franchise come Avatar. Sono compresi una grande figura di balena tulkun, un sottomarino giocattolo Crabsuit, 2 ambientazioni marine e 3 minifigure LEGO raffiguranti

Lo’ak, Tsireya e il pilota del Crabsuit; l’animale giocattolo e il sottomarino possono essere collegati alle ambientazioni del fondale. Il sottomarino Crabsuit ha un’elica che gira e piedi mobili, una cabina di pilotaggio apribile con spazio per le minifigure. L’offerta di Amazon lo propone a 78,99€ anziché a 99,99€.