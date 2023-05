Offerte Amazon: 5 set LEGO in forte sconto, c’è anche Bowser di Super Mario

Ecco delle offerte Amazon legate al mondo LEGO, con 5 set in forte sconto: tra questi Bowser di Super Mario e un diorama di Star Wars.

Per le offerte Amazon sono stati messi in sconto dei set LEGO legati a vari brand, e tra questi ci sta anche il potente Bowser, personaggio visto di recente nel film d’animazione su Super Mario Bros. Si tratta di set che vengono proposti in forte sconto, con percentuali che vanno dal 24% al 30%.

Andiamo a vederli nel dettaglio.

Super Mario: Il Potente Bowser (in vendita a 204,99 euro anziché a 269,99 euro)

Questo set LEGO Super Mario include Il Potente Bowser, un modellino da costruire 3D di grandi dimensioni che celebra il famoso boss finale. Il Re dei Koopa è dotato di braccia, mani, gambe e coda snodabili, ha una testa rotante e la bocca si apre premendo un pulsante sotto il guscio.

La piattaforma da battaglia ha 2 torri che possono essere abbattute da Bowser e un blocco POW nascosto con Action Tag. Il potente Bowser è alto 32 cm, largo 41 cm e profondo 28 cm.

Star Wars Diorama Sala del Trono dell’Imperatore (in vendita a 69,99 euro anziché a 99,99 euro)

Ecco il diorama della spettacolare scena del duello con le spade laser tra Darth Vader e Luke Skywalker in Star Wars: Il Ritorno dello Jedi, con il set LEGO Star Wars per adulti Diorama Sala del Trono dell’Imperatore.

La sala del trono è completa di una finestra della Morte Nera, progettata appositamente per questo set, un trono rotante e 2 console con display. Sono incluse 3 minifigure LEGO Star Wars: Darth Vader e Luke Skywalker, ciascuno con spada laser, e l’Imperatore Palpatine, con 2 elementi Sith a forma di fulmine. Il set è composto da 807 pezzi.

Star Wars: Fang Fighter Mandaloriano vs TIE Interceptor (in vendita a 69,99 euro anziché a 99,99 euro)

Questo set LEGO Star Wars include 2 astronavi giocattolo da costruire: il Fang Fighter, protagonista di The Mandalorian Stagione 3, e il classico TIE Interceptor. Entrambe le astronavi LEGO Star Wars sono dotate di cabine apribili per le minifigure e di 2 shooter; il Fang Fighter ha anche uno scomparto in cui riporre le armi.

Sono comprese 3 minifigure LEGO Star Wars: Il Mandaloriano, il comandante della flotta mandaloriana con pistola giocattolo blaster e jetpack, e un pilota TIE con pistola blaster. Il set contiene anche la darksaber del Mandaloriano e la nuova figura del droide R2-E6 LEGO.

Technic: Monoposto McLaren Formula 1 (in vendita a 139,99 euro anziché a 199,99 euro)

Questo set per adulti LEGO Technic presenta una replica dettagliata dell’auto di F1 della McLaren del 2022. Quest’auto replica F1 ha caratteristiche uniche come il motore V6 con pistoni mobili, sterzo, sospensioni e differenziale.

Le istruzioni testimoniano la stretta collaborazione tra McLaren Racing e il gruppo LEGO e guideranno nella costruzione di questo modellino dell’auto da corsa F1.

Architecture: Statua della Libertà (in offerta a 69,99 euro anziché 99,99 euro)

Questo set LEGO per adulti riproduce il modellino della Statua della Libertà in tutti i suoi dettagli: presenta l’iconica toga fluente, le catene spezzate, il libro in una mano, la corona a 7 punte e un braccio alzato con la fiaccola dorata.

Con la targhetta decorativa e l’autentica livrea verde sabbia e beige, questo hobby creativo di LEGO per adulti offre un’esperienza di costruzione altamente gratificante.