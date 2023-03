Offerte Amazon: Mario + Rabbids Sparks Of Hope Cosmic Edition in forte sconto

Le offerte Amazon ci propongono uno sconto per Mario + Rabbids Sparks Of Hope Cosmic Edition per Nintendo Switch. Vediamo la promozione.

Le offerte Amazon di oggi ci permettono di acquistare una copia di Mario+Rabbids: Sparks of Hope in versione Cosmic Edition a prezzo scontato. Il gioco per Nintendo Switch è ora disponibile al prezzo di 39,98€, ossia con uno sconto del 34% sul prezzo di listino. Potete acquistare il prodotto cliccando sul box qui sotto:

Il prezzo consigliato è di 60,99€. Lo sconto segnalato dunque permette di risparmiare oltre 20 euro sul prezzo originale. Il prodotto è venduto e spedito da Amazon.

La Cosmic Edition include il gioco base e anche la raccolta Prestigio galattico: tre skin per armi esclusive ed elegantissime, da sbloccare immediatamente. Mario+Rabbids: Sparks of Hope, invece, è il sequel dell’acclamato strategico a turni sviluppato da Ubisoft Milano. Insieme a Mario, Luigi, Peach, Rabbid Peach, Rabbid Luigi e tantissimi altri partiremo alla volta di un’avventura galattica per sconfiggere un’entità malvagia e salvare gli Spark.

Trovate queste e tanti altri sconti sul Canale Telegram dedicato alle Offerte di Multiplayer.it. Seguitelo per essere sempre aggiornati sulle ultime offerte!

Questa notizia contiene un link con affiliazione ad Amazon che può fruttare una commissione a LegaNerd.com.