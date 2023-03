Offerte Amazon: set LEGO di Star Wars in forte sconto

Online, su Amazon, sono disponibili delle interessanti promozioni legate a LEGO Star Wars, con in vendita pezzi come il Casco di Captain Rex, lo Jedi Starfighter di Obi-Wan Kenobi ed il Casco del Mandaloriano. Ma andiamo a vederli nel dettaglio.

LEGO 75328 Star Wars Casco del Mandaloriano

Si tratta di un set composto da 584 pezzi. Il prezzo su Amazon è di 59,99 euro anziché 69,99. In questo set i mattoncini LEGO dispongono di diverse tonalità di grigio che aiutano a riprodurre l’aspetto metallico dell’armatura Beskar, mettendo in risalto i contorni del casco Mandaloriano.

LEGO 75349 Star Wars Casco di Captain Rex

Si tratta di un set da 854 pezzi che, anziché essere venduto a 69,99 euro, è disponibile a 55,29 euro. Captain Rex è il comandante della Legione 501, e questo set è ideale per i fan di Star Wars: The Clone Wars.

LEGO 75333 Star Wars Jedi Starfighter di Obi-Wan Kenobi

Si tratta d’un set con ‎282 pezzi che potete trovare a 26,06 euro anziché a 34,99 euro. Lo Starfighter ha una cabina di pilotaggio per la minifigure, 2 shooter, un carrello di atterraggio retrattile, una custodia per la spada laser e un alloggio sull’ala per il droide R4-P17. Include anche la minifigure di Obi-Wan Kenobi con spada laser e il personaggio Taun We.