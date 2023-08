Lego venderà anche mattoncini in Braille

Lego ha deciso di iniziare a vendere dei mattoncini in Braille per aiutare ciechi e ipovedenti. Lego Braille Bricks sarà disponibile inizialmente entro quest’anno in Regno Unito, Irlanda, Stati Uniti e Australia. L’arrivo in Italia è previsto per il prossimo anno.

Le confezioni di Lego Braille Bricks che verranno messe in vendita nel Regno Unito avranno un costo di 79,99 pound, e conterranno 287 mattoncini di colore bianco, giallo, verde, rosso e blu.

I nuovi mattoncini in Braille saranno compatibili con gli altri kit Lego. Si tratta di un’iniziativa che, secondo il Guardian, ha l’obiettivo di aumentare l’inclusività.

Lego Braille Bricks sarà a breve disponibile anche in cinque paesi di lingua francese, tra cui Belgio, Canada e Svizzera. In Italia arriverà assieme alla distribuzione in Spagna e Germania.

Dal 2020 Lego offre già questi mattoncini speciali in dotazione a scuole che hanno bambini con problemi di vista. Un’iniziativa importante da parte della casa di produzione danese, che ora arriva anche ad una commercializzazione.