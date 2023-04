Star Wars Day 2023: i LEGO store di Milano hanno già iniziato i festeggiamenti

Per lo Star Wars Day 2023, in esclusiva, nei negozi di Milano, Torino e Firenze è possibile ammirare dal vivo il nuovo set LEGO Star Wars Ultimate Collector Series X

Per iniziare i festeggiamenti legati allo Star Wars Day del prossimo 4 maggio, i LEGO Store Milano San Babila e Milano Gae Aulenti hanno trasportato i fan della saga e del mattoncino nella galassia “lontana, lontana” con un evento nato in collaborazione con The Walt Disney Company Italia.

Sono stati special guest dell’appuntamento i membri ufficiali dei Costuming fan group Star Wars della 501st Italica Garrison, della Rebel Legion Italian Base e del Ori’Cetar Clan Mando Mercs con i loro accuratissimi costumi. L’ evento galattico è stato replicato stamani nel punto vendita di via Roma a Torino e domani, 1° maggio, dalle 10 alle 12 nel negozio di via dei Calzaiuoli a Firenze.

Oltre a scattare una speciale foto ricordo nei punti vendita, in esclusiva mondiale, sarà possibile vedere dal vivo, in un allestimento speciale, il modellino in mattoncini del leggendario veicolo che ha stregato tutti gli appassionati della trilogia di Star Wars e di Star Wars: The Mandalorian. Il set di costruzioni LEGO Star Wars Ultimate Collector Series X-wing Starfighter lungo 55 cm include anche le Minifigure LEGO di Luke Skywalker e di R2-D2 e una targhetta con i dettagli tecnici dell’X-wing. Insomma, la giusta aggiunta alla collezione di ogni appassionato!

A tutti i piccoli partecipanti, inoltre, il Gruppo LEGO e Disney distribuiranno, fino a esaurimento scorte, un gadget davvero speciale. Ma le sorprese non sono finite qui… Dal 1° maggio in tutti i LEGO Store d’Italia, per celebrare lo Star Wars Day, sarà possibile ammirare il set LEGO Star Wars Ultimate Collector Series X-wing Starfighter e ritirare una piccola sorpresa.

Il Gruppo LEGO con questa iniziativa mira a portare la store experience a un livello successivo, elevando il canale retail a parte integrante di un ecosistema aziendale, in grado di raggiungere un target sempre più trasversale di pubblico.

LEGO Star Wars Ultimate Collector Series X-wing Starfighter potrà essere acquistato da chi è iscritto al Loyalty Program dal 1° al 4 maggio nei LEGO Store e su LEGO.com, dal 4 maggio disponibile per tutti. Dal 1° agosto disponibile anche nei Toys Center. Il prezzo sarà di €239,99. Dal 1° al 7 maggio per tutti gli acquisti sulla linea Star Wars, a fronte di una spesa di €150, in omaggio il set 40591, la Morte Nera in miniatura.

Leggi anche: