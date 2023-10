Offerte Amazon Prime Day: i migliori DVD e Blu-Ray in sconto

Ecco gli Home Video DVD e Blu-Ray in offerta per gli Amazon Prime Day, tra classici e novità: da Frankenstein Junior a Everything, Everywher all at Once.

Per gli Amazon Prime Day, che si stanno svolgendo tra il 10 e 11 ottobre, vi proponiamo i migliori DVD e Blu-Ray in sconto, con alcuni titoli da poco arrivati in Home Video, e dei classici riproposti.

Ecco i migliori DVD offerti per gli Amazon Prime Day.

Star Wars Cofanetto La Saga di Skywalker completa

Tutta la Saga di Skywalker con la raccolta delle 3 trilogie proposte in un unico prodotto, e arricchita con 9 bonus disc. Dalla discesa del giovane Anakin Skywalker al lato oscuro, fino all’ascesa della Resistenza e alla lotta per riportare la pace nella galassia.

Dexter Stg.1-8 (Box 35 Dvd Serie Completa)

Un cofanetto che propone tutti e 96 gli episodi delle 8 stagioni di Dexter, proposti in 35 DVD. Sarà possibile rivivere tutte le storie del «giustiziere notturno» protagonista di una delle serie di maggior successo degli ultimi anni.

Everything Everywhere All At Once

L’edizione Home Video di questo cult che ha fatto incetta di premi Oscar durante l’ultima edizione dell’Accademy viene proposto con contenuti speciali presenti, tra cui: commento dei registi, making of, scene tagliate, papere, e credits.

Jumanji (Deluxe Edt.)

Questo cult degli anni Novanta, con Robin Williams protagonista, viene proposto in DVD Deluxe Edition che contiene il commento della squadra dei contenuti speciali, la collezione di antichi trucchi magici da imparare, il libro estremo della natura con gli animali di Jumanji, ed il gioco che propone indovinelli e segreti.

Mare Fuori – Stagione 1 (3 Dvd)

In versione Home Video viene proposta la prima stagione di Mare Fuori, che ruota intorno alle storie di una serie di ragazzi finiti in un carcere minorile, e dalle cui sbarre vedono quel mare ormai lontano per tutti loro.

Frankenstein Junior (Special Edition 40° Anniversario)

Il cult realizzato da Mel Brooks viene proposto in sconto per gli Amazon Prime Day, nella sua versione del 40esimo anniversario, con contenuti speciali tra cui: il commento audio di Mel Brooks; il dietro le quinte e le interviste agli attori; le scene tagliate mai viste al cinema; il making of sulla realizzazione del cult; le musiche di John Morris.

Spider-Man – Un Nuovo Universo

In questa versione Home Video di Spider-Man – Un Nuovo Universo vengono proposti come contenuti speciali: il tributo a Stan Lee e Steve Ditko; la caccia all’easter egg; il Karaoke; il commento del regista.

Blade Runner 2049

I contenuti speciali di questa edizione di Blade Runner 2049 offrono i tre prologhi: 2036: l’alba dei Nexus; 2048: nessuna via di fuga; 2022: blackout.

