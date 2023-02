Dexter: in lavorazione la serie prequel, il revival dovrebbe proseguire

Chris McCarthy di Showtime ha confermato che ci sarà una serie TV prequel su Dexter, e che il revival proseguirà. Dopo che si era parlato del mancato rinnovo del revival, sono state smentite le prime voci e confermate quelle che parlavano di un possibile prequel in sviluppo.

Secondo quanto dichiarato dal capo della rete il prequel di Dexter racconterà le origini del personaggio. Il telefilm sarà ambientato a Miami, ed oltre a raccontare la genesi di Dexter, porterà sullo schermo anche le vicende di altri serial killer realmente esistiti. Anche la serie revival dovrebbe poter proseguire in futuro, anche se su questo Chris McCarthy è stato meno specifico.

In Dexter: New Blood sono passati circa 10 anni dal finale dell’ottava stagione, e Dexter Morgan si è rifatto una vita: ma il passato non si può cancellare con un colpo di spugna, se sei Dexter. Per gli abitanti della cittadina di Iron Lake non è altri che il pacifico e affabile Jim Lindsay, e nessuno – neanche la sua compagna, il capo della polizia Angela Bishop – è a conoscenza dei suoi trascorsi e del Passeggero Oscuro, che comunque farà sempre parte di lui. Dopo una serie di strane sparizioni, le attenzioni di Dexter ricadono su un concittadino assai noto all’interno della comunità. Nuovo serial killer in vista? Come se ciò non bastasse, Mr. Morgan dovrà affrontare alcuni fantasmi del passato che avranno un forte impatto su di lui. Il ritorno in scena di suo figlio Harrison, ormai adolescente, complicherà ulteriormente le cose.

In Italia il revival è andato in onda su Sky nel 2021.