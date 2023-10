Amazon Prime Day: i migliori giochi da tavolo in sconto

Ecco i migliori giochi da tavolo offerti in sconto per gli Amazon Prime Day del 10 e 11 ottobre.

Per gli Amazon Prime Day del 10 e 11 ottobre vi proponiamo qui di seguito i migliori giochi da tavolo in sconto che vengono proposti dal sito, e che possono rappresentare una buona possibilità per gli appassionati di acquistare ad un buon prezzo dei titoli intriganti.

Ecco i giochi da tavolo offerti in sconto per gli Amazon Prime Day. (CLICCA SUL RIQUADRO CON L’OFFERTA PER VEDERE LO SCONTO EFFETTIVO)

Risiko!

Il più classico tra i giochi da tavolo, che permette di giocare in famiglia o con gli amici, da un minimo di 3 fino a un massimo di 6 giocatori, per divertirsi sfidando parenti e amici conquistando territori lontani.

Monopoly

Il gioco di contrattazione più famoso del mondo viene proposto in sconto in occasione degli Amazon Prime Day.

Essere o Non Essere Harry Potter

Conosci bene il mondo di Harry Potter? Scoprilo con Essere o Non Essere Harry Potter. In questo gioco si mettono alla prova le proprie conoscenze di Hogwarts. A turno, i giocatori devono indovinare l’immagine sulla propria carta attraverso domande a cui rispondere “sì” o “no”.

The Castles of Burgundy

Un gioco di strategia per 1-4 giocatori in cui per raggiungere il proprio scopo si possono percorrere diverse strade: dal progresso accademico allo sviluppo delle città, dall’agricoltura al commercio. Attraverso 5 fasi, i giocatori guadagneranno punti vittoria attraverso il commercio, l’agricoltura, la costruzione e la ricerca scientifica.

Cluedo: Wizarding World Harry Potter Edition

Ispirato ad Harry Potter: il gioco da tavolo Cluedo: Wizarding World Harry Potter Edizione è un gioco di suspense in cui bisogna capire “chi è stato”, con disegni e personaggi ispirati al Wizarding World di Harry Potter.

Durante il gioco ci si sposta lungo il tabellone nei panni di Harry, Ron, Hermione, Ginny, Luna o Neville per provare a scoprire chi è sparito, quale incantesimo è stato usato e dove è avvenuto il crimine.

Lettere da Whitechapel

Un gioco di deduzione e bluff ambientato nella Londra di fine 800, “terreno di caccia” di Jack the Ripper. Cinque detective di Scotland Yard sono sulle tracce del più pericoloso serial killer di tutti i tempi: Jack the Ripper. Nel reticolo di strade e vicoli inizia la caccia ad un misterioso assassino, le cui vittime sono le sventurate del quartiere di Whitechapel.

La prima mossa di Jack è quella di scegliere un“covo” sulla mappa. Ogni partita è divisa in quattro notti e ogni notte in due parti, Inferno e Caccia.

Memory Disney Classic Collector’s Edition

Memory è uno dei classici giochi da tavolo Ravensburger. Il Memory di Disney contiene 64 tessere con le immagini di 32 tra personaggi e luoghi più amati della Disney.

