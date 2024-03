Funko, giochi da tavolo e action-figure in sconto per la Festa delle Offerte di Primavera Amazon

Ecco una serie di pezzi, tra Funko POP!, giochi da tavolo, action-figure e altro per le offerte di Primavera Amazon 2024.

Dal 20 al 25 marzo sono partite le offerte di Primavera Amazon, e per l’occasione vi proponiamo alcuni tra i migliori pezzi per quanto riguarda Funko, giochi da tavolo, action-figure e toys in generale.

Casco Elettronico Star Lord

Offerto in forte sconto il casco di Star Lord. Si tratta di un pezzo della Marvel Legends in scala 1:1, ispirato all’iconico personaggio dei Guardiani della Galassia. Premendo un pulsante sul lato del casco è possibile accendere una luce rossa a LED, oltre che attivare il suono del Casco Elettronico.

Dixit Odyssey

Per le Offerte di Primavera viene proposto in sconti il celebre gioco da tavolo in un nuovo formato con 84 nuove carte illustrate e la possibilità di giocare anche a squadre.

Exploding Kittens

Asmodee propone anche il divertentissimo Exploding Kittens. Si tratta di un prodotto che su Kickstarter ha ottenuto più di 200.000 sostenitori, guadagnando quasi 9 milioni di dollari di finanziamenti. Lo scopo del gioco è pescare carte fino a quando non compare il temuto Exploding Kitten.

Harry Potter: Un Anno a Hogwarts

I giocatori possono vivere l’esperienza di un anno scolastico nella Scuola di Magia di Hogwarts, competendo con gli studenti di Grifondoro, Corvonero, Tassorosso e Serpeverde, per guadagnare il maggior numero di Punti per la Coppa delle Case. Diverse le competizioni proposte, tra duelli, incantesimi, esami di magia e partite a Quidditch.

Funko Pop! Harry Potter

Continuando sul filone Harry Potter, per le offerte di Primavera Amazon viene proposto anche un piccolo sconto sul Funko più classico dedicato proprio a Harry Potter. Si tratta del pezzo numero uno della collezione relativa al brand.

LEGO Marvel Guanto dell’Infinito di Iron Man

Il modellino da costruire del Guanto dell’Infinito di Iron Man LEGO Marvel è dotato di sei Pietre dell’Infinito, un robusto supporto e targhetta descrittiva. Si tratta di un modo per ricordare e portare nella propria collezione il momento più iconico di Avengers: Endgame.

Cluedo: Wizarding World Harry Potter Edition

Cluedo: Wizarding World Harry Potter propone il classico schema dell’iconico gioco da tavolo, permettendo ai giocatori di vestire i panni di Harry, Ron, Hermione, Ginny, Luna o Neville, per provare a scoprire chi è sparito, quale incantesimo è stato usato e dove è avvenuto il crimine. Interessanti sono le varianti sul tabellone: i giocatori possono muovere le ruote negli angoli del tabellone per rivelare passaggi segreti, oppure per far apparire il Marchio Nero.

Pokémon Kinetic Pikachu Set

Set di costruzioni Pikachu meccanizzato, che include un espositore da costruire con percorso roccioso animato. Il set è dotato di una manovella ad azionamento manuale che attiva le gambe, i piedi e la coda. In totale sono presenti 1092 mattoncini.

Playmobil Ghostbusters

La Ecto-1 dei Ghostbusters Playmobil è dotata di effetti sonori e luminosi per 4 personaggi e il loro equipaggiamento, tetto rimovibile, portabagli apribile, 4 ganci per zaini protonici, trappole per fantasmi.