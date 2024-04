Vecna: Eve of Ruin, il ritorno del Lich su D&D

Abbiamo avuto modo di dare un'occhiata in anteprima al nuovo manuale Vecna: Eve of Ruin di Dungeons & Dragons.

Che Vecna sia un personaggio di D&D famigerato è senza dubbio realtà: basta vedere Stranger Things, che ha usato proprio questo nome per battezzare il villain dell’ultima stagione uscita su Netflix. Parliamo di un personaggio che sa incutere terrore anche solo essendo nominato, e che ora torna ad essere protagonista, o meglio antagonista, di un manuale tutto nuovo, chiamato Vecna: Eve of Ruin.

L’avventura in questione è destinata a personaggi di livello 10-20 e sarà disponibile sia in formato fisico che digitale dal 21 maggio 2024, con un accesso anticipato al contenuto digitale previsto per il 7 maggio 2024 su D&D Beyond. Inoltre, a partire dal 16 aprile, chi avrà preordinato in versione digitale potrà accedere ad un’avventura più breve chiamata Vecna: Nest of the Eldritch Eye, un prequel a ciò che succederà all’interno del manuale.

Vecna è tornato

Vecna è uno dei nemici più iconici e temuti nel panorama di Dungeons & Dragons. Originariamente un potente mago umano, Vecna è diventato un lich immortale, ossessionato dal controllo e dal potere. Il suo nome evoca terrore in tutto il multiverso, conosciuto per i suoi piani malefici che minacciano l’esistenza stessa degli dei e dei mondi.

In questo manuale, i giocatori inizieranno il loro viaggio nei Forgotten Realms e si sposteranno attraverso dimensioni iconiche come Planescape, Spelljammer, Eberron, Ravenloft, Dragonlance, e Greyhawk. Questi ambienti diversificati non solo offrono sfide uniche ma anche opportunità per esplorare ricche narrazioni e complesse interazioni di personaggi.

L’approccio è a tutti gli effetti quello di un’avventura multiversale, che permetterà ai giocatori di esplorare i più famosi mondi che da tempo popolano l’immaginario di Dungeons & Dragons, in un viaggio che lascia indietro ogni possibile meccanica di inizio avventura, proponendosi infatti per personaggi di livello 10, arrivando a conclusione al livello 20.

Un manuale ricco

Il manuale di 256 pagine non offrirà soltanto questa epica avventura, ma anche:

Una mappa poster a due facce, utile per visualizzare gli scenari chiave del gioco.

a due facce, utile per visualizzare gli scenari chiave del gioco. Più di 30 nuovi mostri : creature terrificanti provenienti da vari angoli del multiverso.

: creature terrificanti provenienti da vari angoli del multiverso. Dossier dettagliati dei personaggi: informazioni esclusive su alleati leggendari che i giocatori potrebbero riconoscere da altre avventure di D&D.

È infatti scontato che, potendo viaggiare tra tutti questi piani, avremo a che fare con personaggi noti della lore di D&D. Planescape da tempo infatti popola l’immaginario di un multiverso particolare, Spelljammer ha definito i viaggi astrali e Ravenloft ha colorato di horror gli incubi di molti giocatori con il suo Strahd.

Vecna: Eve of Ruin non solo propone una nuova avventura epica con un personaggio molto noto, ma è anche l’apripista dei nuovi manuali di D&D in arrivo: nel 2024 infatti avremo modo di mettere le mani sopra al nuovo Manuale del Giocatore, che avrà opzioni aggiornate ma compatibili con la 5e, di fatto rendendo questo nuovo libro adatto sia alla vecchia che alla nuova versione di D&D.

Da ciò che traspare, a differenza degli ultimi manuali pubblicati, tutti pensati per una serie di avventure da poter inserire dentro a campagne homebrew già avviate (o da fare una dopo l’altra, come singole missioni), Vecna: Eve of Ruin proporrà una storia completa, un viaggio indimenticabile e unico. Inoltre, avendo a disposizione tutti questi reami da poter usare, si preannuncia come una sorta di avventura definitiva, una resa dei conti finale dove sarà necessario fermare, ancora una volta, il lich Vecna.