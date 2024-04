Magic: The Gathering – Fallout è un inno al franchise Bethesda

Ci sono franchise videoludici che hanno una forte fanbase instaurata da parecchi anni (se non lustri) che poi vivono un incremento esponenziale di popolarità raggiungendo il grande pubblico tramite altri media. Se nel 2023 è capitato a The Last of Us, quest’anno con tutta probabilità è il turno di Fallout, altra grande IP ambientata in un distopico futuro in cui l’umanità è sull’orlo dell’estinzione e le disavventure dei suoi protagonisti finiscono per appassionare milioni di videogiocatori.

Questo mese, difatti, arriverà su Prime Video il serial tv tratto dalla celebre serie di RPG ideata da Interplay Entertainment e da tempo in mano a Bethesda, ma già da qualche settimana è disponibile anche la speciale espansione “Mondi Altrove” di Magic: The Gathering dedicata a Fallout e destinata a tutti: fan dei videogiochi, collezionisti, giocatori del card game e semplici curiosi.

Un set speciale e ricchissimo dedicato a Fallout

La presentazione e il formato segue quello oramai rodato, come abbiamo visto in altri set Mondi Altrove simili, ad esempio quello di Doctor Who. Oltre ai mazzi commander, troveremo per l’espansione anche i pacchetti Collector Booster. Sono quattro i nuovi mazzi Commander, con personaggi chiave, armi, abilità e terre provenienti da alcuni dei classici giochi della serie e caratterizzati in particolare da un iconico protagonista: Dogmeat, Dr. Madison Li, Caesar o Mothman, ognuno rappresentante di quattro temi cardine, ovvero Survival, Technology, Military e Mutants. In più sono presenti due nuove meccaniche: Energia e Segnalini Radiazione, di cui vi abbiamo parlato più nel dettaglio in questa anteprima. Queste carte sono celebrative, sì, ma sono anche perfettamente integrate nel gameplay di Magic: The Gathering riferendosi con grande puntualità alla lore della serie originale, con una quantità di chicche incredibile, sia a livello grafico che di contenuti. Tanto per cominciare, ad esempio, esistono variant grafiche di diverse carte (ventisei, per la precisione) che mostrano illustrazioni rese come se fossero visualizzate in un dispositivo Pip-Boy avanzato.

Una Nuka-Cola al tavolo (da gioco) 4, grazie

C’è una grande cura nel dettaglio nel riproporre elementi notissimi ai fan di Fallout, ma in grado anche di incuriosire i giocatori di Magic ancora poco avvezzi al franchise. La grande ironia di fondo che trasuda dagli artwork si rifà, del resto, a quella delle illustrazioni originali e alle visual dei videogiochi, con quel misto unico fra desolazione e parodia che è uno degli punti forti di Fallout.

L’attenzione dei designer si nota sia nel riproporre versioni ad hoc di carte storiche di Magic, ma riviste nell’artwork per rispecchiare un qualche aspetto di Fallout (carte super-classiche come “Crescita Rigogliosa”, “Quel che luccica” o “Da Spade a Spighe!”) ma anche nell’integrare in maniera intelligente luoghi, oggetti, situazioni, avvenimenti e personaggi della lore con grande funzionalità, riconoscibilità e un gradevolissimo tocco artistico.

Prendiamo il “Distributore di Nuka-Cola”, la bibita simbolo del videogioco, che è un Artefatto incolore da tre mana che a costo 1 e tappandolo crea una pedina Cibo, con tutto quel che ne consegue. O ancora, la “Detonazione di Tappi di Bottiglia” che oltretutto crea un curioso gioco linguistico tra l’atto del TAPpare e l’utilizzo dei… tappi di bottiglia. Si tratta di un Istantaneo da 4 mana incolori e uno rosso che infligge cinque danni a un permanente e crea tante pedine Tesoro tappate quanti sono i danni in eccesso.

E ancora, “Aprire le cripte” (“Open the Vaults”) rievoca un momento topico, come vediamo anche nel serial: aprire le porte dei rifugi antiatomici in cui si è rifugiata la civiltà è un evento eccezionale, degno di essere immortalato con una Stregoneria che rimette in campo tutti gli artefatti e incantesimi. Andando più sullo specifico, troviamo una carta che commemora la Battaglia di Hoover Dam tra le forze dell’RNC e quelle della Legione.

Abbiamo già parlato degli artwork con lo stile dello schermo del Pip-Boy, ma che dire invece delle carte borderless con le illustrazioni disegnate nel tipico stile del Vault Boy, colorato e scanzonato? Imperdibili. E naturalmente, anche le Terre hanno dei rework specifici, viste sia in versione “desolata” che con un personaggio umano visto di spalle, magari accompagnato da Dogmeat.

E già che stiamo parlando dell’amatissimo cagnolone, entriamo in argomento Commander, che naturalmente non sono scelti a caso: il nostro amico a quattro zampe “milla” carte per permetterci di recuperare qualcosa di davvero utile in quel momento, dimostrandosi davvero quale un “amico fedele” come nei videogiochi. Caesar (al secolo Edward Sallow) non poteva che essere un Comandante leggendario, pronto a scelte difficili e autoritarie anche nelle abilità della sua carta; abbiamo poi il mitico Wise Mothman, pronto a guidare il suo mazzo con la saggezza che lo contraddistingue… e infine la dottoressa Madison Li, presa di peso da Fallout 3 in compagnia di Rex, il cybercane di New Vegas per far girare al meglio un mazzo basato sul nuovo concetto di Energia.