Magic: The Gathering ci sorprende ancora una volta con l’uscita del suo ultimo set, Bloomburrow, il primo piano interamente antropomorfico del gioco. Questo set innovativo abbandona la presenza umana per trasportarci in un mondo vibrante popolato da creature antropomorfe uniche e affascinanti.

Gli archetipi e le creature di Bloomburrow

Il set di Bloomburrow presenta una varietà affascinante di creature antropomorfe, ognuna con archetipi unici che riflettono le loro caratteristiche e comportamenti distintivi. Questo set specifico si svolge nella valle di Bloomburrow, una piccola porzione del piano più grande, dove creature antropomorfe vivono, lavorano e vanno all’avventura insieme.

I topi sono piccoli e coraggiosi eroi, spesso accompagnati da lucciole, che utilizzano la meccanica Offspring per creare copie di sé stessi e aumentare il numero di creature sul campo. I conigli, invece, sono chef che vivono nelle aree più pastorali e si riproducono rapidamente, utilizzando anch’essi la meccanica Offspring per generare numerose creature.

Gli uccelli, rappresentati dai colori bianco e blu, sono esperti nel volo e aiutano anche creature non volanti, mentre i pipistrelli, adoratori delle stelle, si concentrano sul guadagno e la perdita di vita, conducendo cerimonie religiose. I procioni, sempre in cerca di tesori, utilizzano la meccanica Expand per accumulare mana e attivare effetti potenti, trasformando oggetti di scarto in risorse utili.

Le lucertole, con la loro strategia aggressiva, creano e distruggono arte, valorizzando tanto la creazione quanto la distruzione. Gli scoiattoli, necromanti che possono resuscitare i morti, adorano le bestie calamità e utilizzano risorse sia dal cimitero che dal cibo. Le lontre, abili in incantesimi e stregonerie, inseguono tempeste e bestie calamità, assumendo grandi rischi. Infine, le rane fungono da auguri della valle, utilizzando l’acqua per predire il futuro e avvisare le comunità sulla presenza di pericoli imminenti.

https://www.youtube.com/watch?v=NGNHxIP3PIo

Le nuove meccaniche di gioco

Il set di Bloomburrow introduce diverse nuove meccaniche che arricchiscono l’esperienza di gioco di Magic: The Gathering con elementi unici e strategici. Una delle meccaniche principali è Offspring, che permette ai giocatori di pagare mana extra per creare una copia 1/1 della creatura appena giocata. Questa copia mantiene tutte le caratteristiche dell’originale, ma ha un attacco e una difesa di 1/1, rendendola ideale per strategie che puntano a generare un gran numero di creature.

Gift è un’altra meccanica innovativa che consente ai giocatori di promettere un dono quando giocano una carta. Se l’avversario accetta il dono, si attiva un effetto speciale. Questa meccanica introduce un elemento di strategia particolarmente interessante nelle partite multiplayer, dove i giocatori possono decidere a chi offrire il dono per influenzare l’andamento del gioco.

Expand è una meccanica che si attiva in base alla quantità di mana speso durante il turno. Utilizzata principalmente dai procioni, questa abilità permette di accumulare mana per attivare effetti potenti, riflettendo la loro abilità di trasformare oggetti di scarto in risorse utili.

Infine, l’abilità Valiant è peculiare dei topi. Questa meccanica, simile a “heroic”, si attiva quando una creatura con Valiant viene bersagliata da una magia o un’abilità. Tuttavia, a differenza di “heroic”, Valiant funziona anche con abilità attivate, rendendola più versatile.

Artisti speciali e edizioni alternate

Il set di Bloomburrow vanta contributi artistici di grande rilievo e collaborazioni prestigiose che arricchiscono ulteriormente l’universo di Magic: The Gathering. Tra gli artisti spicca David Peterson (Mouse Guard) che ha portato il suo stile distintivo alle carte del set, creando opere che combinano dettagli realistici e atmosfere fiabesche. Un’altra collaborazione di spicco è quella con Mitsuhiro Arita, celebre artista di Pokémon, che ha contribuito per la prima volta a Magic, aggiungendo il suo tocco unico e riconoscibile. Queste collaborazioni hanno permesso di esplorare nuovi stili visivi e di introdurre carte con design accattivanti e innovativi.

Bloomburrow introduce anche una serie di versioni speciali delle carte, rendendole ancora più uniche e collezionabili. Le Anime Art presentano una speciale cornice in rilievo che esalta l’estetica delle illustrazioni in stile anime. Le terre base di questa edizione offrono un’esperienza visiva straordinaria, con design che cambiano in base alla stagione, mostrando la prospettiva delle creature antropomorfe e creando un senso di meraviglia e immersione. Inoltre, la serie Creaturine Coraggiose reimmagina i planeswalker come animali, con carte che trasformano iconici personaggi di Magic in affascinanti versioni antropomorfe.

L’espansione Bloomburrow sarà accompagnata da una gamma di prodotti pensati per soddisfare sia i giocatori nuovi che quelli esperti. Tra questi spicca lo Starter Kit, che include due nuovi mazzi starter standard, uno incentrato su incantesimi e stregonerie delle lontre e l’altro un verde bianco con i conigli. Questi mazzi sono progettati per introdurre i principi base di Magic e facilitare l’ingresso nel gioco.

Oltre al Starter Kit, saranno disponibili quattro Commander Decks unici, ciascuno con una tematica distintiva: Animated Army, guidato da un procione che anima permanenti non creatura; Family Matters, che sfrutta la nuova meccanica Offspring per creare versioni 1/1 delle creature; Peace Offering, un mazzo che distribuisce doni strategici agli avversari e Squirreled Away, incentrato sugli scoiattoli e sulla generazione di numerosi token.

Inoltre, i giocatori potranno trovare carte alternative speciali nei Collector’s Booster, inclusi i design esclusivi delle terre base e le carte con trattamenti anime in rilievo, e a completare l’offerta, in arrivo il 2 agosto, ci saranno anche le classiche Buste di Gioco, il Bundle con 9 pacchetti e 30 terre, e il Prerelease Pack per chi parteciperà all’evento a partire dal 26 luglio.