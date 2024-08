Il maestro di Mouse Guard racconta le sfide e le ispirazioni nella sua collaborazione con Magic: The Gathering per l'espansione Bloomburrow.

David Petersen, celebre illustratore e creatore della rinomata serie di fumetti Mouse Guard, è un artista che ha saputo catturare l’immaginazione di molti con il suo stile distintivo e la sua capacità di dare vita a mondi dettagliati e affascinanti. Con la sua arte, Petersen ha esplorato le profondità della narrativa fantasy, creando un universo popolato da personaggi animali che sono diventati icone nel mondo del fumetto.

Ora, in un momento particolarmente entusiasmante della sua carriera, Petersen si avventura in un nuovo territorio: il mondo dei giochi di carte collezionabili. Con l’uscita dell’espansione Bloomburrow di Magic: The Gathering, Petersen ha portato la sua visione artistica in uno degli universi fantasy più amati e longevi. In questa intervista esclusiva, l’artista ci racconta la sua esperienza nella realizzazione delle illustrazioni per Bloomburrow, condividendo le sfide affrontate, le ispirazioni che lo guidano e il suo rapporto personale con il mondo di Magic.

Provenendo dai libri per bambini e dai fumetti, com’è stato lavorare questa volta su un gioco di carte?

Non è stato molto diverso dal realizzare un’illustrazione di copertina per un’ambientazione già affermata come Teenage Mutant Ninja Turtles o Dark Crystal. Esiste già un mondo definito, e il mio compito è semplicemente quello di rispettare le richieste, rimanendo fedele a chi sono come artista. Ci sono state alcune sfide tecniche nel ridimensionare la mia arte in modo che le linee risultassero nitide una volta ridotte al formato di una carta, ma dopo aver lavorato alla prima carta, il problema era risolto. Tutto il resto del mio processo artistico è rimasto lo stesso.

Quali sfide hai incontrato nell’ambientazione di Bloomburrow, e quali di queste creature ti hanno impressionato di più?

Sebbene abbia molta esperienza con personaggi animali, c’è una stilizzazione nel modo in cui disegno specificamente i topi per il mio libro Mouse Guard che non avrebbe funzionato per i Mousefolk di Bloomburrow. I direttori artistici volevano che l’anatomia degli animali in Bloomburrow fosse più simile a quella reale e non troppo antropomorfizzata. Mi sono concentrato in particolare su questo, affinché il topo per cui ho fatto l’illustrazione, Mabel, apparisse più realistico, simile a un vero topo, il che significava disegnare il giusto numero di dita, orecchie più accurate e anche una parte dell’anatomia facciale in modo diverso rispetto a come faccio con i miei personaggi.

La sfida è stata quella di evitare di fare automaticamente ciò che faccio di solito per abitudine e non disegnare un personaggio di Mouse Guard con la spada Cragflame di Mabel. Mi sono adattato al lavoro abbastanza facilmente dopo la carta di Mabel e non avevo abitudini da dover eliminare per gli altri animali che dovevo disegnare. Avrei voluto disegnare anche alcuni uccelli e lucertole, sembravano divertenti.

Quali sono le tue ispirazioni per lo stile che porti e hai portato in molte delle tue produzioni?

Sono influenzato tanto dagli artisti dell’età d’oro dell’illustrazione (Dulac, Rackham, Pyle, Wyeth) quanto dagli artisti di fumetti come Mike Mignola, Gabriel Rodriguez, Rick Geary e Jim Lee.

Sei un giocatore di Magic? Se sì, qual è la tua carta o formato preferito?

Ho giocato a metà degli anni ’90. Credo di aver iniziato durante la Quarta Edizione, ma avevo anche alcune carte più vecchie grazie agli scambi con gli amici—poi, dopo il college, intorno all’uscita di Exodus o Stronghold, ho smesso di giocare, tranne quando i vecchi amici tornavano in città e rispolveravamo i nostri vecchi mazzi per giocare di nuovo.

Una volta abbiamo giocato a una variante con cinque giocatori, ognuno con un mazzo di un solo colore, e ci siamo seduti in un cerchio nell’ordine dei colori raffigurato sul retro di una carta. I giocatori alla tua destra e sinistra erano alleati, mentre quelli di fronte erano nemici. Abbiamo giocato solo poche volte, ma ricordo che è stato molto divertente e ha cambiato la strategia in modi interessanti.