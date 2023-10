Offerte Amazon Prime Day: i set su Barbie in sconto

Ecco i set su Barbie in sconto, offerti in occasione degli Amazon Prime Day del 10 e 11 ottobre.

Per gli Amazon Prime Day del 10 e 11 ottobre sono stati inseriti diversi set di Barbie in sconto. Considerando il successo del film, il merchandising di Barbie sta vedendo una sorta di rinascita.

Andiamo a vedere i set di Barbie da non perdere per gli Amazon Prime Day.

Barbie – Casa di Malibu

Un grande protagonista del film su Barbie è stata la casa di Malibu. Il set comprende uno spazio di 60 centimetri. Ci sono 2 piani con 6 stanze: cucina, sala da pranzo, soggiorno, camera da letto, bagno e patio all’aperto.

Alcune stanze raddoppiano per essere usate in 2 modi diversi: la parete del soggiorno si può trasformare in sala intrattenimento, lo sportello della specchiera rivela la doccia, il tetto della camera da letto si trasforma in un letto a castello da 4 posti.

I mobili includono divano, tavolino, tavolo da pranzo e 4 sedie, mentre tra gli accessori sono presenti stoviglie per la tavola, cibo, articoli da bagno, sacco a pelo e gioco da tavolo.

Barbie L’Armadio Dei Sogni – Con Bambola Barbie Bionda – Specchiera

Questo playset include una Barbie, un appendiabiti girevole, uno specchio a figura intera, una scrivania e più di 25 accessori tra cui sono presenti anche adesivi decorativi. L’armadio si apre per svelare un playset largo 60 cm con oltre 10 ripiani e più di 25 accessori per Barbie.

Barbie-PlaySet Pasticceria con Bambola dai Capelli Rosa

Il playset include una postazione da pasticceria, una bambola Barbie di 30 cm, 2 barattolini di pasta modellabile, una siringa da pasticcere, una spatola, decorazioni, guarnizioni, una teglia per cupcake, un piatto per biscotti e altro.

Barbie Aereo dei sogni, Playset Veicolo e Accessori

Il set inlcude 15 pezzi, tra cui un cagnolino come compagno di viaggio. C’è un sedile per il comandante e altri 2 per i passeggeri, reclinabili e dotati di schermo TV. I pezzi aggiuntivi sono: una rivista, 2 coperte, una borsa da viaggio, una mascherina per dormire e cuffie.

Barbie Clinica di Primo Soccorso

Con questo set basta sollevare la leva sul lato posteriore del veicolo per trasformare in un attimo l’ambulanza in un ambulatorio largo oltre 60 cm, fornito di 3 aree distinte: sala di accettazione, sala d’attesa e sala per gli esami!

Capovolgendo la TV nella sala d’attesa si può mostrare il negozietto di doni e andare alla ricerca di regalini come riviste, un orsetto, un palloncino o un bouquet di fiori. Scorrendo la leva sulla macchina per i raggi X si potrà trasformarla in un tabellone per l’esame della vista.

Il lettino con le rotelle è regolabile e permette di stendersi o sedersi; inoltre c’è una lampada che si aggancia ad una gamba del lettino per ‘far luce’ su nuove diagnosi.

Barbie – Armadio da Sogno Fashionistas

Questo guardaroba di Barbie rosa ha decorazioni e due porte trasparenti per vedere l’interno. C’è spazio sui ripiani per esporre gli accessori della serie Barbie fashionistas. Da notare, però, che i vestiti visibili nell’immagine sono solo uno sfondo.

Barbie – La Casa a 3 piani, playset

Il set comprende quattro stanze e un’area relax sul tetto. Inoltre, è possibile passare da un piano all’altro con l’elegantissimo ascensore. Quando Barbie (in vendita separatamente) raggiunge il primo piano, il tetto si apre con tante sorprese, incluso un ombrellone a comparsa.

La cucina e il soggiorno occupano il primo piano; il bagno e la camera da letto sono al secondo piano; c’è anche un armadio al piano superiore dove Barbie può appendere i suoi abiti. E un’altalena si apre nel salotto.

Barbie The Movie – ​Ken

Ecco un pezzo che apprezzeranno gli amanti del film su Barbie. La bambola di Ken del lungometraggio ha un outfit interamente in jeans, costituito da un gilet aperto e da pantaloni chiari abbinati a dettagli come cuciture a contrasto, bottoni e tasche.

