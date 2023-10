Barbie – Il CEO Mattel dichiara: “Non abbiamo fatto questo film per vendere più giocattoli”

Il grande successo al cinema di Barbie ha chiaramente portato un importante aumento di guadagni anche alla Mattel, ma il CEO della casa di produzione ha dichiarato che lo scopo del film non era quello di far vendere più giocattoli.

Ecco le parole di Ynon Kreiz:

Non abbiamo realizzato questo film per vendere più giocattoli. Si trattava di creare contenuti di qualità che le persone volessero vedere. Se il pubblico guarda i nostri contenuti e si connette ad essi, accadranno cose buone. Stiamo collaborando con le migliori persone per concretizzare cose di questo genere. Una cosa è dire: “Faremo il prossimo film su Hot Wheels”. Un’altra cosa è dire: “J.J. Abrams realizzerà il prossimo film su Hot Wheels.”