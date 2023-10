Barbie: il campione d’incassi del 2023 arriva il 19 ottobre in Home Video

Barbie, il film campione d’incassi e fenomeno globale (più di 1,43 miliardi di dollari in tutto il mondo, diventando il film di maggior incasso nei 100 anni di storia della Warner Bros), arriverà in Home Video in DVD, Blu-Ray, 4K Ultra HD + Blu-Ray e Steelbook 4K Ultra HD a partire da giovedì 19 ottobre. Dalla sceneggiatrice/regista candidata all’Oscar Greta Gerwig (“Piccole donne”, “Lady Bird”), “Barbie” è interpretato dagli attori candidati all’Oscar Margot Robbie (“Bombshell – La voce dello scandalo “, “Tonya”) e Ryan Gosling (“La La Land”, “Half Nelson”) nei panni di Barbie e Ken. ‘Barbie’ è diretto da Greta Gerwig che ha curato la sceneggiatura del film insieme al candidato all’Oscar Noah Baumbach (“Storia di un matrimonio”, “Il calamaro e la balena”). Il film è basato su Barbie di Mattel.

All’interno dell’edizione Blu-ray del film numerosi contenuti speciali, che vi porteranno alla scoperta di Barbie Land tra dietro le quinte, immagini inedite e imperdibili interviste ai protagonisti. Il film è inoltre già disponibile per l’acquisto e il noleggio Premium su Apple TV app, Prime Video, Youtube, Rakuten TV, Timvision, Microsoft Film & TV e a noleggio su Sky Primafila e Mediaset Infinity.

Il film è opera della sceneggiatrice e regista – candidata all’Oscar – Greta Gerwig (“Piccole donne”, “Lady Bird”) con protagonisti i candidati all’Oscar Margot Robbie e Ryan Goslingnei panni di Barbie e Ken. Insieme a loro nel cast anche America Ferrera, Kate McKinnon, Issa Rae, Rhea Perlman e Will Ferrell. Fanno parte del cast del film anche Michael Cera, Ariana Greenblatt, Ana Cruz Kayne, Emma Mackey, Hari Nef, Alexandra Shipp, Kingsley Ben-Adir, Simu Liu, Ncuti Gatwa, Scott Evans, Jamie Demetriou, Connor Swindells, Sharon Rooney, Nicola Coughlan, Ritu Arya, la cantautrice vincitrice del Grammy Dua Lipa e il premio Oscar Helen Mirren.

Greta Gerwig che ha curato la sceneggiatura del film insieme al candidato all’Oscar Noah Baumbach (“Storia di un matrimonio”, “Il calamaro e la balena”). Basato su ‘Barbie’ di Mattel. I produttori del film sono il candidato all’Oscar, David Heyman, Margot Robbie, Tom Ackerley e Robbie Brenner con Gerwig, Baumbach, Ynon Kreiz, Richard Dickson, Michael Sharp, Josey McNamara, Courtenay Valenti, Toby Emmerich e Cate Adams nel ruolo di Produttori Esecutivi. Il team creativo che ha lavorato dietro la macchina da presa con Greta Gerwig è composto dal direttore della fotografia candidato all’Oscar, Rodrigo Prieto, la scenografa sei volte nominata all’Oscar, Sarah Greenwood, il montatore Nick Houy, la costumista premio Oscar, Jacqueline Durran, il supervisore agli effetti visivi Glen Pratt, il supervisore musicale George Drakoulias con le musiche dei vincitori del Premio Oscar Mark Ronson e Andrew Wyatt.

Leggi anche: