Barbie Stramba: il giocattolo è in pre-ordine sul sito Mattel

Ecco tutti i dettagli su Barbie Stramba, giocattolo Mattel in pre-vendita, proveniente dal film su Barbie.

Dopo il grandissimo successo del film su Barbie, la Mattel ne ha approfittato per mettere in vendita un pezzo particolare: stiamo parlando di Barbie Stramba, che è in pre-ordine dall’8 agosto, e lo resterà fino al 18 di questo mese.

Ecco le immagini (il link del pre-ordine lo trovate in fondo all’articolo).

Barbie Stramba è un pezzo in vendita a 56 dollari, e che avrà la sua distribuzione il 31 maggio 2024. Ecco la descrizione offerta da Mattel:

Se qualcuno sa qualcosa riguardo alle stranezze Barbie Stramba è il personaggio adatto. La nostra versione bambola indossa un abito ispirato a quello del film, un abito rosa brillante con grafica colorata e maniche a sbuffo e stivali di pelle di serpente verde. Presenta anche capelli corti arruffati e segni sul viso per emulare una bambola con cui si è giocato un po’ troppo.

Ricordiamo che a vestire i panni di Barbie Stramba nel lungometraggio con Margot Robbie e Ryan Golsing protagonisti è la stessa regista Greta Gerwig. La filmmaker è rimasta sbalordita dal successo di Barbie, e di come il pubblico abbia preso d’assalto le sale cinematografiche.