Pokémon: la serie live action si mostra nel primo trailer

The Pokémon Company ha annunciato l’arrivo di Pokétsume, la serie TV live action a tema Pokémon. La serie che, per il momento sembrerebbe essere prevista solo per il Giappone, ha ricevuto ieri un primo trailer che ci permette di farci un’idea sui personaggi e le tematiche trattate.

La protagonista della storia è Madoka Akagi, una ragazza che si trova ad affrontare le difficoltà della sua vita mentre riscopre l’amore per i Pokémon Dopo essersi trasferita a Tokyo per lavorare in un’azienda pubblicitaria, Madoka riceve dalla madre il suo vecchio Game Boy e una copia di Pokémon Rosso. La serie segue la sua storia mentre si immerge nuovamente in questo mondo che sembra non aver mai dimenticato.

Serebii Update: The first trailer for the new live action Pokémon related TV show, PokéTsume, has been released.

The first episode will air in Japan on TV Tokyo on October 19thpic.twitter.com/CUeny0yYSKhttps://t.co/NWlAdn57aQ

— Serebii.net (@SerebiiNet) October 5, 2023