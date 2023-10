Pokémon: ecco una nuova possibilità per avere la carta Van Gogh

The Pokemon Company offre ai fan una nuova possibilità per ottenere la carta promozionale Pikachu con il cappello di feltro grigio di Van Gogh.

Ecco cosa ha comunicato la Pokemon Company:

I fan che faranno acquisti al Pokémon Center avranno presto un’altra opportunità per ottenere la carta promozionale “Pikachu con cappello di feltro grigio”. Gli Allenatori riceveranno una carta promozionale “Pikachu con Cappello di Feltro Grigio” attraverso un ordine presso il Centro Pokémon contenente prodotti del Gioco di Carte Collezionabili Pokémon, fino a esaurimento scorte (è richiesto un acquisto minimo di 30 dollari in articoli qualificanti del GCC Pokémon, limitato a una carta promozionale per ordine).

La carta verrà quindi nuovamente distribuita a tutti i clienti del Pokemon Center che ordineranno un minimo di 30 dollari in carte Pokemon TCG qualificanti. Verrà consegnata una carta promozionale per ogni ordine. Non è stata annunciata alcuna data di inizio per questa promozione, ma a quanto pare il tutto verrà fatto tramite e-mail ufficiali e canali di social media.

Pikachu con Cappello di Feltro Grigio è frutto di una collaborazione tra Pokemon Company ed il Museo Van Gogh di Amsterdam. Attualmente la carta è stata venduta anche fino a 100 dollari su Ebay.