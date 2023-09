Xbox Game Pass, settembre 2023: annunciati i giochi della prima metà del mese

Microsoft ha annunciato i giochi gratis di settembre 2023 dell’Xbox Game Pass, ossia quelli che arriveranno a partire dalla prima metà del mese e che andranno ad aggiungersi alla selezione di titoli già presenti in catalogo. Settembre si prospetta come un mese ricchissimo per gli abbonati al servizio Microsoft che potranno giocare senza costi aggiuntivi titoli del calibro di Starfield e Lies of P, ossia due delle produzioni più attese per questa seconda metà dell’anno. Andiamo dunque a vedere l’elenco completo dei giochi in arrivo:

GRIS – cloud, console e PC – 5 settembre

Starfield – cloud, PC e Xbox Series X|S – 6 settembre

Solar Ash – cloud, console e PC – 14 settembre

Lies of P – cloud, console e PC – 19 settembre

Tra le aggiunte di spicco di questo mese spicca senza dubbio Starfield, l’attesissimo GDR sci-fi di Bethesda che arriva proprio oggi nei negozi e che ha già ricevuto pareri molto positivi dalla stampa. Si tratta di una produzione dalle dimensioni colossali che ci permetterà di vivere una vera epopea spaziale in modo totalmente libero ed immersivo, grazie agli strumenti messi a disposizione dal team. Se volete saperne di più, trovate la nostra recensione a questo indirizzo.

Già disponibile in catalogo anche Gris. Per chi non sapesse di cosa si tratta, parliamo di un’esperienza narrativa dai toni delicati e suggestivi. Nei panni di una ragazza di nome Gris ci ritroveremo ad esplorare un mondo misterioso, pieno di enigmi da risolvere e sequenze evocative, in grado di trasformare l’intera esperienza in un viaggio sensoriale.

Il 14 settembre arriverà poi anche Solar Ash, l’action adventure dai creatori di Hyper Light Drifter. In un surreale paesaggio immaginario costellato di rovine abbandonate da grandi civiltà del passato, vestiamo i panni di Rei, una staffetta del Vuoto decisa a fare di tutto per impedire che il suo pianeta finisca vittima nel cammino di voracità eterna dell’Ultravuoto.

Infine, concludiamo in bellezza con Lies of P, l’ambizioso soulslike di Neowiz Games ispirato a Pinocchio. Nei panni del giovane P, il nostro compito sarà quello di vagare per le strade di Krat, una città invasa da automi assassini, nella speranza di ritrovare Mr. Geppetto e scoprire il segreto di questa invasione di creature meccaniche.