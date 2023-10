Xbox Game Pass, ottobre 2023: annunciati i giochi della seconda metà del mese

Microsoft ha annunciato i giochi gratis di ottobre 2023 dell’Xbox Game Pass, ossia quelli che arriveranno a partire dalla seconda metà del mese e che vanno ad aggiungersi alla selezione di titoli già presenti in catalogo. Ecco l’elenco completo dei giochi in arrivo:

Like A Dragon: Ishin! (Cloud, Console e PC) – Disponibile da oggi

F1 Manager 2023 (Cloud, Console e PC) – 19 ottobre

Cities: Skylines II (PC) – 24 ottobre

Dead Space (Cloud, PC e Xbox Series X|S) EA Play – 26 ottobre

Frog Detective: The Entire Mystery (Cloud eConsole) – 26 ottobre

Mineko’s Night Market (Cloud, Console e PC) – 26 ottobre

Headbangers: Rhythm Royale (Cloud, Console e PC) – 31 ottobre

Jusant (Cloud, Console e PC) – 31 ottobre

Come potete vedere, il primo di questi titoli è già disponibile in catalogo. Stiamo parlando di Like A Dragon: Ishin!, il remake dello spin-off di Yakuza ambientato nel Giappone feudale. Il gioco ci mette nei panni del samurai Ryoma Sakamoto, che viene ingiustamente incolpato dell’assassinio del suo patrigno in quel di Tosa e costretto a fuggire nell’antica Kyoto, dove assume l’identità fittizia di Hajime Saito.

Tra i titoli più interessanti in arrivo questo mese non possiamo, infine, non citare anche City Skilines II, seguito del celebre city builder e Dead Space, ottimo remake del capolavoro horror di Visceral che dona nuova linfa vitale alle avventure di Isaac Clarke.