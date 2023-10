Xbox Game Pass, ottobre 2023: annunciati i giochi della prima metà del mese

Microsoft ha annunciato i giochi gratis di ottobre 2023 dell’Xbox Game Pass, ossia quelli che arriveranno a partire dalla prima metà del mese e che vanno ad aggiungersi alla selezione di titoli già presenti in catalogo. Ecco l’elenco completo dei giochi in arrivo:

Warhammer 40,000: Darktide – Xbox Series X|S e Cloud, 4 ottobre

Forza Motorsport – Xbox Series X|S, PC e Cloud, 10 ottobre

From Space – Console, PC e Cloud, 12 ottobre

Like A Dragon: Ishin! – Console, PC e Cloud, 17 ottobre

Tra tutti, ovviamente, spicca l’arrivo di Forza Motorsport, il nuovo capitolo della celebre serie di simulazioni di guida targata Turn 10 che si propone di essere il gioco di corsa più avanzato di sempre. Il gioco includerà oltre 500 auto da collezionare, guidare e personalizzare con più di 800 migliorie uniche, un comparto tecnico totalmente rinnovato e, per la prima volta, un ciclo giorno/notte con condizioni climatiche che si evolvono in maniera dinamica, oltre a tantissime altre novità.

Interessante anche l’arrivo di Like A Dragon: Ishin!, remake dell’omonimo spin-off della serie ambientato nel Giappone feudale. Ambientato negli anni 60 del 1800, il gioco ci mette nei panni di Sakamoto Ryoma, un samurai che viene salvato all’ultimo momento da una condanna a morte. Il titolo, inoltre, propone quattro diversi stili di combattimento in base alle armi utilizzate.

Oltre a questo, infine, troviamo anche l’ottimo Warhammer 40.000: Darktide, che arriva su console dopo il lancio su PC, e il simpatico From Space, uno sparatutto giocabile in solitaria o in modalità cooperativa per squadre fino a quattro giocatori.