Xbox Game Pass, giugno 2023: annunciati i giochi della prima metà del mese

Microsoft ha annunciato i giochi gratis di giugno 2023 dell’Xbox Game Pass, ossia quelli che arriveranno a partire dalla prima metà del mese e che vanno ad aggiungersi alla selezione di titoli già presenti in catalogo. Ecco l’elenco completo dei giochi in arrivo:

Farworld Pioneers (Console e PC) – 30 maggio

Car Mechanic Simulator 2021 (Cloud, Console e PC) – 1 giugno

Slayers X: Terminal Aftermath: Vengance of the Slayer (Cloud, Console e PC) – 1 giugno

The Big Con (Cloud, Console e PC) – 1 giugno

Amnesia: The Bunker (Cloud, Console e PC) – 6 giugno

Hypnospace Outlaw (Cloud, Console e PC) – 6 giugno

Rune Factory 4 Special (Cloud, Console e PC) – 8 giugno

Stacking (Cloud e Console) – 8 giugno

Dordogne (Cloud, Console e PC) – 13 giugno

Coming soon to @XboxGamePass and @XboxGamePassPC: Amnesia: The Bunker, Car Mechanic Simulator 2021, Dordogne, and more! https://t.co/mEXPniIbX6 — Xbox Wire (@XboxWire) May 30, 2023

Tra i titoli più interessanti in arrivo questo mese, segnaliamo Amnesia: The Bunker, il nuovo capitolo della celebre serie horror ambientato durante la Prima Guerra Mondiale. In questo nuovo episodio, in arrivo al lancio, ci ritroveremo a vestire i panni di Henri Clement, un soldato che si ritrova bloccato in un bunker apparentemente abbandonato.

Ottimo anche l’arrivo di Dordogne, commovente avventura di Un je ne sais quoi e Umanimation tratteggiata da stile grafico acquerellato e dai colori tenui, e Stacking il particolare adventure-puzzle game di Double Fine nel quale ci troviamo a controllare delle matriosche all’interno di una specie di enorme plastico che fa da mondo di gioco.

Salvo ulteriori annunci, questi saranno i titoli che andranno ad aggiungersi al catalogo di Xbox Game Pass questo mese, ma dato che siamo in procinto dell’Xbox Game Showcase non è detto che non possa arrivare qualche sorpresa.