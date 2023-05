Xbox Game Pass, maggio 2023: annunciati i giochi della prima metà del mese

Microsoft ha annunciato i giochi gratis in arrivo su Xbox Game Pass nella prima metà di maggio 2023. Vediamoli nel dettaglio.

Microsoft ha annunciato i giochi gratis di maggio 2023 dell’Xbox Game Pass, ossia quelli che arriveranno a partire dalla prima metà del mese e che vanno ad aggiungersi alla selezione di titoli già presenti in catalogo. Ecco l’elenco completo dei giochi in arrivo:

Redfall (PC, Xbox e Cloud) – 2 maggio

Ravenlock (Cloud, Console e PC) – 4 maggio

Weird West: Definitive Edition (Xbox Series X|S) – 8 maggio

Shadowrun Trilogy (PC) – 9 maggio

Fuga: Melodies of Steel 2 (Cloud, Console e PC) – 11 maggio

Disponibile al lancio, Ravenlock è un particolare action adventure sviluppato dagli autori di Echo Generation che fonde le gli elementi di Alice nel Paese delle Meraviglie con le atmosfere inquietanti. Nel gioco ci troveremo a vestire i panni di una giovane ragazza che raggiunge un mondo magico attraverso un portale apertosi in uno specchio.

Qui, si ritroverà ad affrontare una strana schiera di pericoli, tra scenari fatati ma dai toni dark.“La vita di Ravenlok prende una svolta inattesa quando finisce in un regno tribolato attraversando uno specchio magico. Esplora regni fantastici, incontra personaggi folli e sconfiggi mostri oscuri per porre fine al regno del terrore della Regina Bruco. Il tuo destino ti attende in un’avventura di formazione ricca di azione.” recita la descrizione ufficiale.

Weird West: Definitive Edition è un RPG d’azione che propone una rivisitazione dark fantasy del Selvaggio West in cui tutori dell’ordine e pistoleri condividono la frontiera con creature fantastiche, ciascuna con le proprie regole e le proprie motivazioni. Questa Definitive Edition contiene vari miglioramenti alla “quality of life” del gioco base

Shadowrun Trilogy, invece, comprende 3 classici degli RPG tattici che si svolgono in un futuro cyberpunk distopico in cui la magia si è risvegliata, riportando in vita le creature più popolari del fantasy.

Fuga: Melodies of Steel 2 sarà anch’esso disponibile dal lancio: si tratta del sequel del JRPG con elementi gestionali di CyberConnect2. Questo secondo capitolo propone una maggiore strategia e un nuovissimo sistema di eventi che offre scelte più articolate che andranno ad influenzare la vostra esperienza.

Sono inoltre stati confermati i giochi che saranno rimossi da Xbox Game Pass il 15 maggio, ovvero: