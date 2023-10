Xbox Game Pass, novembre 2023: annunciati i giochi della prima metà del mese

Microsoft ha annunciato i giochi gratis di novembre 2023 dell’Xbox Game Pass, ossia quelli che arriveranno a partire dalla prima metà del mese e che vanno ad aggiungersi alla selezione di titoli già presenti in catalogo. Ecco l’elenco completo dei giochi in arrivo:

Wartales (Console, PC e Cloud) – 31 ottobre

Thirsty Suitors (Cloud, Console e PC) – 2 novembre

Football Manager 2024 (Cloud, Console et PC) – 6 novembre

Like a Dragon Gaiden : The Man Who Erased His Name (Cloud, Console e PC) – 9 novembre

Dungeons 4 (Cloud, Console e PC) – 9 novembre

Wild Hearts (EA Play – Cloud, Console e PC) – 9 novembre

Spirittea (Cloud, Console e PC) – 13 novembre

Coral Island (Cloud e Xbox Series X|S) – 14 novembre

Tra i titoli di spicco in arrivo questo mese troviamo innanzitutto lo spin-off di Yakuza che segnerà il ritorno di Kazuma Kiryu, Like a Dragon Gaiden : The Man Who Erased His Name, disponibile al day one nel catalogo di Game Pass. Altra aggiunta interessante e senza dubbio inaspettata è Wild Hearts, l’action RPG di Omega Force incentrato sulla caccia che offre un’esperienza profonda e variegata, in grado di rivaleggiare persino con la celebre serie Monster Hunter. Non mancano poi esperienze dall’impronta più rilassante e suggestiva come Spirittea e Coral Island.