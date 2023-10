Xbox Game Pass: i primi giochi Activision Blizzard arriveranno nei prossimi mesi

Da oggi, i team di Activision Blizzard sono ora ufficialmente parte di Xbox Game Studios. Con l’acquisizione ufficialmente finalizzata, i giochi del publisher di Santa Monica si apprestano ad approdare anche nel vasto catalogo di Xbox Game Pass. Nelle ultime ore, Microsoft ha però sottolineato che questo processo non sarà immediato, ma bisognerà attendere ancora qualche mese prima che tale operazione vada in porto.

La conferma è arrivata tramite dalle pagine del sito ufficiale di Xbox e dal profilo X | Twitter del Game Pass, dove il colosso di Redmond ha confermato che da oggi iniziano i lavori per portare i franchise di Activision, Blizzard e King su Game Pass con maggiori informazioni in arrivo nei prossimi mesi.

Today, we can now begin the work of bringing Activision Blizzard King’s iconic and groundbreaking games to Xbox Game Pass. We can’t wait to share more details in the coming months. https://t.co/FMQdbnqlPb — Xbox Game Pass (@XboxGamePass) October 13, 2023

Tale conferma è in linea con quanto annunciato qualche giorno fa da Activision Blizzard che aveva riferito che avrebbe inziato a portare i suoi giochi su Game Pass nel 2024, in particolare per quanto riguarda Diablo IV e Call of Duty: Modern Warfare III. “Per quest’anno, non abbiamo attualmente piani di includere Modern Warfare III o Diablo IV nel Game Pass, ma una volta che l’accordo sarà concluso, prevediamo di iniziare a collaborare con Xbox per rendere i nostri titoli disponibili a un pubblico più ampio in tutto il mondo. Ci aspettiamo di iniziare ad aggiungere giochi a Game Pass nel corso del prossimo anno.” aveva riferito il team con un post su X.

Leggi anche: