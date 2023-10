Xbox Game Pass: Diablo 4 e NBA 2K24 in prova gratuita questo weekend

Microsoft rilancia l’iniziativa Free Play Days che consente a tutti gli abbonati a Xbox Game Pass di poter accedere a diversi titoli in prova gratuita per tutto il fine settimana. L’elenco disponibile per questo weekend include:

Diablo 4

NBA 2K24

Lawn Mowing Simulator

Hokko Life

Dal 19 al 22 ottobre 2023 sarà dunque possibile accedere alle versioni complete dei quattro titoli gratuitamete. Con l’addio a Xbox Live Gold, l’iniziativa Free Play Days fa il suo ritorno come parte integrante dell’abbonamento a Xbox Game Pass, quindii titoli potranno dunque essere scaricati sia dagli abbonati al tier Core che Ultimate.

Se non siete abbonati al servizio Microsoft, sappiate in ogni caso che questo fine settimana potrete provare comunque Diablo IV ma con il limite fissato a dieci ore di gioco. Prima di lasciarvi, vi ricordiamo che sono attive da pochi giorni i saldi Shocktober con tante offerte da urlo per festeggiare in grande stile la festa di Halloween.