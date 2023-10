Xbox Store: arrivano i saldi Shocktober con tantissimi sconti per prepararsi ad Halloween

Sono già attive su Xbox Store le offerte della nuova promozione “Shocktober” con sconti su tantissimi giochi per Xbox One e Xbox Series X/s a tema Halloween e non solo. La selezione è abbastanza variegata ed include al suo interno titoli del calibro di Resident Evil 4, Dead Space Remake, Diablo IV, The Quarry, Alan Wake Remastered e tanti altri titoli. La promozione resterà attiva fino al 23 ottobre 2023.Qui di seguito vi proponiamo una selezione delle offerte più interessanti:

Resident Evil 4 – 46,89 euro

Dead Space – 47,99 euro

The Quarry – 18,74 euro

Diablo 4 – 59,99 euro

Dead Island 2 – 48,99 euro

Alice: Madness Returns – 1,99 euro

Alan Wake Remastered – 9,89 euro

Alien Isolation – 9,99 euro

Atomic Heart – 55,99 euro

Batman: Arkham Collection – 11,99 euro

Back 4 Blood – 13,99 euro

BioShock: The Collection – 9,99 euro

Blasphemous – 6,24 euro

Borderlands 3 – 10,49 euro

Chorus – 9,99 euro

Code Vein – 10,49 euro

Cult of the Lamb – 16,24 euro

Darksiders Fury’s Collection – War and Death – 9,99 euro

Deadloop – 17,49 euro

Devil May Cry 5: Special Edition – 15,99 euro

DOOM Eternal Deluxe Edition – 23,09 euro

Dyin Light 2 – 34,99 euro

Project Zero: Maiden of the Black Water – 27,99 euro

Project Zero: Mask of the Lunar Eclipse – 34,99 euro

Ghost Trick: Detective Fantasma – 20,09 euro

Resident Evil Village – 15,99 euro

Vi ricordiamo che questa è solo una piccola selezione dei giochi attualmente disponibili in sconto. Trovate la lista completa a questo indirizzo.